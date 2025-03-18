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Berat'ın ölümünde 17 yaşındaki sanık savunma yaptı: Panik olduğum için olay yerinden uzaklaştık

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#Elbistan#Kahramanmaraş#Kaza
Beratın ölümünde 17 yaşındaki sanık savunma yaptı: Panik olduğum için olay yerinden uzaklaştık
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:43

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille Robin Berat Güner’e (9) çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Y.D. (17) kaza sırasında çok hızlı olmadığını söyledi. Kornaya bastığını iddia eden ve hızını hatırlamadığını söyleyen sürücü, "Frenle kurtaramayacağımı anlayınca ve çocuğa zarar vermemek adına sağa manevra yaparak çocuğu geride bırakmak için tekrar gaza bastım ancak kurtaramadım. Panik olduğum için araçtan hiç inmeyerek olay yerinden uzaklaştık." dedi.

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Kaza, 18 Ocak’ta Cumhuriyet Mahallesi, Valide Emine Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Robin Berat Güner'e ehliyetsiz Y.D. yönetimindeki 55 AKM 422 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Güner, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Y.D. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Beratın ölümünde 17 yaşındaki sanık savunma yaptı: Panik olduğum için olay yerinden uzaklaştık

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan raporda birinci derecede asli kusurlu olduğu belirtilen Y.D. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Elbistan 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Robin Berat Güner’in ailesi ve taraf avukatları katılırken, Y.D. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

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Beratın ölümünde 17 yaşındaki sanık savunma yaptı: Panik olduğum için olay yerinden uzaklaştık

‘FREN YAPMADIM’

Savunmasında suçlamaları kabul eden Y.D., çocuğun birden yola fırladığını belirterek beraatini talep etti. Y.D. “Tam kavşağa geldiğimde bir anda önüme sol taraftan çocuk fırladı. Kornaya bastım.

Beratın ölümünde 17 yaşındaki sanık savunma yaptı: Panik olduğum için olay yerinden uzaklaştık

Frenle kurtaramayacağımı anlayınca ve çocuğa zarar vermemek adına sağa manevra yaparak çocuğu geride bırakmak için tekrar gaza bastım ancak kurtaramadım. Araçta yanımda arkadaşım vardı. Panik olduğum için araçtan hiç inmeyerek olay yerinden uzaklaştık. Kazadan hemen önceki hızımı hatırlayamıyorum ancak çok hızlı olmadığımı belirtmek istiyorum. Olay esnasında hiç fren yapmadım” dedi.

Beratın ölümünde 17 yaşındaki sanık savunma yaptı: Panik olduğum için olay yerinden uzaklaştık

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Olay günü oğlunun ölümüne tanıklık eden Elif Güner ise Y.D.’nin söylediğinin aksine hiç korna sesi duymadığını söyledi. Y.D.’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep eden Güner, “Oğlumla birlikte kazanın olduğu kavşağa geldiğimizde sağıma ve soluma baktım. Oğlum benden sadece bir adım önde gidiyordu. Bu esnada Y.D. araçla hızlı bir şekilde gelerek oğluma çarptı. Çarpma öncesinde herhangi bir korna sesi duymadım. Kazanın nasıl meydana geldiğini anlamadım” diye konuştu.

Beratın ölümünde 17 yaşındaki sanık savunma yaptı: Panik olduğum için olay yerinden uzaklaştık

Hakim, Y.D.’nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 14 Nisan’a erteledi.

Duruşmanın ardından Robin Berat Güner’in annesi Elif Güner ile dayısı Bayram Kartal, avukatları Oğuz Gök ile birlikte açıklama yaptı. Anne ve dayı, olayın kaza değil cinayet olduğunu öne sürüp sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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Beratın ölümünde 17 yaşındaki sanık savunma yaptı: Panik olduğum için olay yerinden uzaklaştık

Beratın ölümünde 17 yaşındaki sanık savunma yaptı: Panik olduğum için olay yerinden uzaklaştık

 

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#Elbistan#Kahramanmaraş#Kaza

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