Berat Kaya kimdir? Sosyal medyada Berat Kaya'ya tepki

Ankara’nın Haymana İlçesi Boğazkaya köyünde, annesin yanındaki sıpayı, kangal köpeklerine parçalatarak öldüren ve bu anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Berat Kaya’ya sosyal medyadan tepki yağıyor. Hayvanlara yapılan eziyetin cezasız kalmasını istemeyen binlerce sosyal medya kullanıcısı Berat Kaya’nın tutuklanması talebinde bulunuyor.



Ankara'nın Haymana ilçesinde yavrusu kangal cinsi köpeklere parçalanan eşeğe Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, olayda yavrusunu kaybeden eşeğin güvenli bölgeye nakledildiğini duyurdu.

Ankara Valiliği Açıklama Yayınladı



Ankara Valiliği resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesajla şüpheli Berat Kaya'nın yakalandığını ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“03.05.2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarla, ilimiz Haymana ilçesinde B. K.nın kendisine ait çoban köpeklerini eşek yavrusunun üzerine saldırttığı ve bahse konu bir videoyu kendisine ait Tiktok sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayımladığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihbarı müteakip Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınması talimatı ile şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. “

Berat Kaya gözaltına alındı



Evinde bulunamayan Berat Kaya, Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı Nöbetçi Haymana Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Berat Kaya Adli Kontrol Şartıyla serbest kalırken, Kaya hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca ayrıca işlem yapıldığı da öğrenildi.