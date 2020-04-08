Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Ebeveynleriyle camiye gidemeyen çocuklar da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak minik ellerini semaya açtı.

Tekirdağ'da yaşayan Neriman Gönül, AA muhabirine, kandil gecesinde camide toplu ibadet yapamamanın İslam alemi açısından üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kandil gecesini evlerinde Kur'an ve dua okuyarak geçirdiklerini anlatan Gönül, "Bu hastalıktan ülkemizin ve dünyanın kurtulması için dua ettik. İnşallah hastalar çabuk iyileşir ve hayat kısa zamanda normale döner." dedi.

Yurdanur Yastın da tüm vatandaşların kandilini kutladı.

Koronavirüsün özellikle yaşlılar için çok riskli olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ve toplu alanlarda bulunmadıklarını dile getiren Yastın, kandil gecesi hastaların sağlığına kavuşması, hastalığın bir an önce sona ermesi, dünyanın içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtulması için dua ettiğini söyledi.

SAKARYA



Sakarya'da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Öte yandan vatandaşlar, salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden yapılan duaya eşlik ederek "amin" dedi.

DÜZCE



Düzce'de vatandaşlar yatsı namazı sonrası cami hoparlöründen edilen dua için ellerini semaya açtı. Camiye gidemeyen vatandaşlar evlerinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, cep telefonu ile görüntülü arama yaparak imam hatip eşliğinde Yasin Suresi okudu.



ZONGULDAK



Zonguldak'ta da Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi. Birçok vatandaş gibi Nazmiye Akıllı da Berat Kandili'nde cami yerine evinde ellerini semaya açtı. Nazmiye Akıllı, AA muhabirine, camiye gidemediği için dua ve ibadetini evinde gerçekleştirdiğini belirterek koronavirüsün bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için dua ettiğini dile getirdi.

KOCAELİ



Kocaeli'deki taksiciler, Berat Kandili'nde ellerini semaya sağlıklı bir hayat niyazıyla açtı. İzmit ilçesindeki taksiciler, iş yerlerinde televizyonlardaki kandil programını izledi, yatsı ezanının ardından yapılan duaya eşlik etti.

Berat Kandili'ni iş yerinde taksisinin başında dua ederek geçiren Resul Sancaktutan, AA muhabirine, herkesin kandilini kutladığını dile getirerek bu mübarek gecede işinin başında olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle işlerinin olmadığını ancak vatandaşa hizmet için duraklarında beklediklerini ifade eden Sancaktutan, "Bir an önce bu salgından kurtulmak için, tüm dünyadaki insanlar ve hastalar için dua ettik. Mevla'm bu gecenin yüzü suyu hürmetine salgın nedeniyle hastalananlara şifa verir." dedi.

KARABÜK



Karabük'te evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması için dua etti.

Yatsı ezanından sonra okunan duanın ardından vatandaşlar ellerini semaya açtı.

BİLECİK



Namazlarını evlerinde kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Evlerinde kalmayı tercih eden bazı gençler de telekonferans sistemiyle bağlandıkları arkadaş grubuyla Kur'an-ı Kerim okudu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki hafız Eray Zencir, AA muhabirine, kandil gecesini evlerinde Kur'an ve dua okuyarak geçirdiklerini söyledi.

Salgının bir an önce geçmesi için dua ettiklerini aktaran Zencir, "Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kalıyoruz. Bu mübarek gecede camilerimize gidip ibadet edemedik, biz de görüntülü olarak birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürelim istedik." diye konuştu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Sefa Bozkurt da evinde Kuran tilaveti yaptığını ifade ederek, geceyi güzel bir şekilde eda ettiklerini söyledi.



NEVŞEHİR



Nevşehir'de evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti.

Vatandaşlar, TRT1 ve Diyanet TV'den yayınlanan "Berat Kandili Özel" programını izleyerek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasına ekran başında eşlik etti.

SİVAS



Sivas'ta da vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde dualar ederek geçirdi.

Bu arada Sivas Valiliği Beraat Kandiline özel klip hazırladı. Valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kentteki camilerin görüntüleri ile duaların yer aldığı klip kısa sürede büyük beğeni topladı.

YOZGAT



Yozgat'ta da vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde dua ederek geçirdi. Vatandaşlar, TRT1 de yayınlanan "Berat Kandili Özel" programını izleyerek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dualarına eşlik etti.

Berat Gecesi'ni evinde dua ederek geçiren Fevzi Taşarslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin ibadete geçici kapalı olmasından dolayı camiye gidemediklerini söyledi.

Taşarslan, "Evimizde ülkemiz için milletimiz için dua ettik. Ülkemizin koronavirüsten bir an önce kurtulması için Allah'a yalvardık." diye konuştu.