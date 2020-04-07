Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

Tekirdağ ve Kırklareli'nde, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Ebeveynleriyle camiye gidemeyen çocuklar da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak minik ellerini semaya açtı.

Tekirdağ'da yaşayan Neriman Gönül, AA muhabirine, kandil gecesinde camide toplu ibadet yapamamanın İslam alemi açısından üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kandil gecesini evlerinde Kur'an ve dua okuyarak geçirdiklerini anlatan Gönül, "Bu hastalıktan ülkemizin ve dünyanın kurtulması için dua ettik. İnşallah hastalar çabuk iyileşir ve hayat kısa zamanda normale döner." dedi.

Yurdanur Yastın da tüm vatandaşların kandilini kutladı.

Koronavirüsün özellikle yaşlılar için çok riskli olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ve toplu alanlarda bulunmadıklarını dile getiren Yastın, kandil gecesi hastaların sağlığına kavuşması, hastalığın bir an önce sona ermesi, dünyanın içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtulması için dua ettiğini söyledi.







Sakarya'da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Öte yandan vatandaşlar, salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden yapılan duaya eşlik ederek "amin" dedi.

DÜZCE

Düzce'de vatandaşlar yatsı namazı sonrası cami hoparlöründen edilen dua için ellerini semaya açtı. Camiye gidemeyen vatandaşlar evlerinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, cep telefonu ile görüntülü arama yaparak imam hatip eşliğinde Yasin Suresi okudu.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta da Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Birçok vatandaş gibi Nazmiye Akıllı da Berat Kandili'nde cami yerine evinde ellerini semaya açtı.



Nazmiye Akıllı, AA muhabirine, camiye gidemediği için dua ve ibadetini evinde gerçekleştirdiğini belirterek koronavirüsün bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için dua ettiğini dile getirdi.

KOCAELİ

Kocaeli'deki taksiciler, Berat Kandili'nde ellerini semaya sağlıklı bir hayat niyazıyla açtı.



İzmit ilçesindeki taksiciler, iş yerlerinde televizyonlardaki kandil programını izledi, yatsı ezanının ardından yapılan duaya eşlik etti.



Berat Kandili'ni iş yerinde taksisinin başında dua ederek geçiren Resul Sancaktutan, AA muhabirine, herkesin kandilini kutladığını dile getirerek bu mübarek gecede işinin başında olduğunu söyledi.



Kovid-19 nedeniyle işlerinin olmadığını ancak vatandaşa hizmet için duraklarında beklediklerini ifade eden Sancaktutan, "Bir an önce bu salgından kurtulmak için, tüm dünyadaki insanlar ve hastalar için dua ettik. Mevla'm bu gecenin yüzü suyu hürmetine salgın nedeniyle hastalananlara şifa verir." dedi.

KARABÜK

Karabük'te evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması için dua etti.

Yatsı ezanından sonra okunan duanın ardından vatandaşlar ellerini semaya açtı.