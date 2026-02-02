Berat Kandili tüm yurtta idrak edildi: 81 ilde camiler doldu taştı

Haberin Devamı

Sultanahmet, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Fatih, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.

Akşam namazının ardından başlayan programlarda cami görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve kasideler okundu, ilahiler söylendi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde, İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden bu gecenin önemini anlatıp, dua etti.

Camilerde duaların edildiği etkinliklerde gecenin anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Haberin Devamı

BAŞKENTTE BERAT KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Kandil dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi ve dualar edildi.

Cami avlusunda, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğünce cemaate salep ve simit ikramında bulunuldu.

BURSA

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya'da Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Yatsı namaz sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

Haberin Devamı

Yatsı ezanının ardından vatandaşlar namaz kıldı. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışı vatandaşlara salep ikram edildi.

BALIKESİR

Balıkesir'de vatandaşlar camileri doldurdu.

Kent merkezindeki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit ve ilahiler okundu. Akşam namazının ardından camide bir araya gelen çok sayıda vatandaş, İslam alemi ve insanlık için dua etti.

Sındırgı ilçesindeki Hz. Ebubekir Camisi'nde de kandil dolayısıyla program gerçekleştirildi. Camiyi dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından düzenlenen mevlit programına katılarak saf tuttu.

Programların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Haberin Devamı

BİLECİK

Bilecik'te camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında dualar edildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum, lokma ve kandil simidi dağıtıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

Kent merkezi ve Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi, dualar edildi.

Programlara katılanlara cami çıkışında lokum ve kek ikramında bulunuldu.

Haberin Devamı

KÜTAHYA

Kütahya'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Kütahya İl Müftülüğünce camilerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi.

Kentin tarihi Alipaşa Camisi'ne gelen vatandaşlar burada namaz kılıp dua etti.