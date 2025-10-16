Berat Efe’nin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu: 9 yıl 4 ay hapis

Haberin Devamı

Bu sırada Durdu Polat yönetimindeki 50 KF 250 plakalı otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı. İki araç arasında sıkışan Berat Efe Geldi hayatını kaybetti, Durdu Polat yaralandı. Sürücü Durdu Polat tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘HER GÜN VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM’

8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Durdu Polat hâkim karşısına çıktı. Polat, “Her gün vicdan azabı çekiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durdu Polat’ı, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın ehliyetine de 2 yıl 6 ay süre ile el konulmasına hükmetti.