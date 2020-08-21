Berat Albayrak'ın paylaştığı Necip Fazıl Kısakürek’in şiiri merak konusu oldu - İşte şiirin tamamı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es’ dizelerini paylaştı. Paylaşım ardından Necip Fazıl Kısakürek’in şiiri merak konusu oldu. İşte ‘Surda Bir Gedik Açtık’ şiirinin tamamı…
Daha öncede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan videoda Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” dizelerini okumuştu. İşte Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Surda Bir Gedik Açtık’ şiirinin tamamı…
Zaman bendedir,
Mekan bana emanet,
Kim var diye soranlar
Ben burdayım ilelebet!
Canla canı ola
Can verdik yolunda
Kırdım zincirimi,
Hoşgeldin
Ey hürriyet!
Duysun tüm dünya
Duysun simdi,
Yeter artık diyen,
Masumların sesini!
Bitsin bu esaret, bu zillet
Hadi ayağa kalk,
Bitsin bu hasret!
Surda bir gedik açtık
Mukaddes mi mukaddes
Ey kahbe rüzgar artık,
Ne yandan esersen es!
Duysun tüm dünya!
Duysun şimdi,
Yeter artık diyen
Masumların sesini.
Bitsin bu esaret!
Hadi ayağa kalk
Bitsin bu hasret.
Surda bir gedik açtık
Mukaddes mi mukaddes
Ey kahpe rüzgar
Artık ne yandan esersen es...
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