Berat Albayrak'ın paylaştığı Necip Fazıl Kısakürek’in şiiri merak konusu oldu - İşte şiirin tamamı

Daha öncede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan videoda Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” dizelerini okumuştu. İşte Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Surda Bir Gedik Açtık’ şiirinin tamamı…

Zaman bendedir,

Mekan bana emanet,

Kim var diye soranlar

Ben burdayım ilelebet!

Canla canı ola

Can verdik yolunda

Kırdım zincirimi,

Hoşgeldin

Ey hürriyet!

Duysun tüm dünya

Duysun simdi,

Yeter artık diyen,

Masumların sesini!

Bitsin bu esaret, bu zillet

Hadi ayağa kalk,

Bitsin bu hasret!

Surda bir gedik açtık

Mukaddes mi mukaddes

Ey kahbe rüzgar artık,

Ne yandan esersen es!

Duysun tüm dünya!

Duysun şimdi,

Yeter artık diyen

Masumların sesini.

Bitsin bu esaret!

Hadi ayağa kalk

Bitsin bu hasret.

Surda bir gedik açtık

Mukaddes mi mukaddes

Ey kahpe rüzgar

Artık ne yandan esersen es...