Berat Albayrak'ın avukatından muhalefetin alçak iftiralarına sert tepki: Dava açacağımızı kamuoyuna sunarız

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Muhalefetin fon soruşturmaları üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan asılsız suçlamalarına, Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş cevap verdi.

Sosyal medya hesabından "Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur." diyen Göktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın 19.10.2026 tarihinde TBMM'de ve "X" sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kamuoyuna "fon soruşturması" olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda "128 milyar dolar yalanına" ve Sayın Berat Albayrak'a getirilmiştir. Böylece "skandalın göbeğindeki isimler", "vurguncular", "turpun büyüğü" gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir.

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"SIZDIRILAN ÇARPIK BİLGİLERLE YAPAY ZEKAYA TABLOLAR HAZIRLATANLAR..."

Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekaya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, "Berat Albayrak'ı da zorla oraya yerleştir" talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020'de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır.

Siyasetçilerin güncel konulara ilişkin açıklama yapma gibi bir görevi bulunsa da güncellik unsuru her bir kişi ve olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeli, siyasi etik terk edilmemeli, birbiriyle ilintili olmayan vakalar aynı olayın parçasıymış gibi aktarılmamalıdır.

Türk siyasi tarihinde görev süresi boyunca en çok yalan ve iftiraya maruz kalan kişilerden biri olan Sayın Berat Albayrak'a yönelik bu hukuksuz eylemlerin, görevinden ayrıldıktan sonra da büyük bir motivasyonla devam etmesinin nedeni, ülkemiz menfaatine hayata geçirdiği sayısız çalışmalardır.

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"128 MİLYAR DOLAR YALANI SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE KULLANILIYOR"

24 yıllık AK Parti iktidarının yalnızca iki yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Berat Albayrak döneminde tek haneli faiz ile tek haneli enflasyon dengesi kurulmuş, pozitif büyüme sağlanmış ve cari fazla verilmiştir. Ağır pandemi koşullarına ve finansal saldırılara rağmen Merkez Bankası rezervleri 85,2 milyar dolar seviyesinde korunmuş, yurt dışında bulunan 350 ton altın Türkiye'ye getirilmiş ve altın rezervi 719 tona yükseltilmiştir. Buna rağmen Faik Öztrak'ın bugün yönelttiği pespaye saldırılar o dönemde de gerçekleştirilmiş; siyasi tarihin en büyük iftirası olan "128 milyar dolar yalanını" sistematik şekilde kullanan Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine tazminata hükmedilmiş ve anılan karar yargısal denetimden de geçerek 20.05.2026 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuken kesinleşmiştir.

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Türkiye'nin çözüm bekleyen bunca meselesi varken hukuksuzluğu yargı kararıyla tescillenmiş söylemlerin ve operasyon amacıyla hazırlanan sözde tabloların Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından hala ahlak dışı bir şekilde tekrar tekrar paylaşılmasının nedeni, ülke yararına bir işle meşgul olmak gibi bir dertlerinin bulunmamasıdır. Kendi yerel yönetimlerindeki yolsuzlukların izahını yapamayan muhalefet partilerinin mensupları, ayıplarını perdeleme gayesiyle ilgili ilgisiz her konuda Sayın Berat Albayrak'ın adını kullanmaktadır.

"FON SORUŞTUMASINA KONU EYLEMLERLE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HİÇBİR İLİŞKİ YOK"

Fon soruşturmasına konu eylemlerle Sayın Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi’ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir.

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"At izinin it izine karıştığını, hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığını" beyan ederek 2020 yılında aktif siyaseti bırakan Sayın Berat Albayrak, fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar, haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatindedir.



Öte yandan 17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koymak istediği görülmektedir.

O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır. Bugüne kadar türlü saldırılara muhatap olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu saldırıların tamamını millet iradesini arkasına alarak bertaraf etmiştir.

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"DAVA AÇACAĞIZ"

Netice itibarıyla Sayın Berat Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."





Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklamamızı kamuoyunun takdirine sunarız. https://t.co/cw0s8Nalkl — Av. İsa Sinan Göktaş (@sinangoktas) October 21, 2026