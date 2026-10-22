Berat Albayrak’ın avukatından açıklama: ‘Fon iddialarına dava açacağız’

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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi: “Faik Öztrak, Ümit Özlale ve türevleri tarafından kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’ın 19.10.2026 tarihinde TBMM’de ve X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kamuoyuna ‘fon soruşturması’ olarak yansıyan iddialara yer verilirken, bu iddialarla herhangi bir bağlantı kurulmaksızın konu bir anda ‘128 milyar dolar yalanına’ ve Sayın Berat Albayrak’a getirilmiştir. Böylece ‘skandalın göbeğindeki isimler’, ‘vurguncular’, ‘turpun büyüğü’ gibi ağır nitelendirmelerle örülen bir metne, bu ithamlarla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan müvekkilimizin adı, safsata niteliğinde bir bağlamla yerleştirilmiştir.

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‘2020’DE AKTİF SİYASETİ BIRAKTI’

Sızdırılan çarpık bilgilerle yapay zekâya tablolar hazırlatıp bunları sosyal medyada paylaşanlar, ‘Berat Albayrak’ı da zorla oraya yerleştir’ talimatını almış gibi, ortada hiçbir bağ yokken sırf bir ilişki örüntüsü yaratmak için gülünç bir eşleştirme yapmaktadır. Oysa Sayın Berat Albayrak, 2020’de aktif siyaseti bırakmış, o tarihten beri yalnızca vakıf işleriyle ilgilenmiş ve hiçbir siyasi programa da katılmamıştır. Siyasetçilerin güncel konulara ilişkin açıklama yapma gibi bir görevi bulunsa da güncellik unsuru her bir kişi ve olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeli, siyasi etik terk edilmemeli, birbiriyle ilintili olmayan vakalar aynı olayın parçasıymış gibi aktarılmamalıdır...

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‘HİÇBİR İLİŞKİSİ YOKTUR’

Fon soruşturmasına konu eylemlerle Sayın Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak’ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Faik Öztrak, Ümit Özlale gibileri taşeron olarak kullananlarla Abdulkadir Selvi’ye bugünkü yazısını yazdıranlar aynı kişilerdir. ‘At izinin it izine karıştığını, hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığını’ beyan ederek 2020 yılında aktif siyaseti bırakan Sayın Berat Albayrak, fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar, haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatindedir. Öte yandan 17-25 Aralık sürecinde devreye giren uluslararası aklın, benzer yöntemleri kullanarak, esasen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koymak istediği görülmektedir. O süreçte içeride ve dışarıda operasyonu gerçekleştirenler kimlerse, bugün de aynı odaklardır. Bugüne kadar türlü saldırılara muhatap olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu saldırıların tamamını millet iradesini arkasına alarak bertaraf etmiştir. Netice itibarıyla Sayın Berat Albayrak’ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.”