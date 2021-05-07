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Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
ÇAMLICA CAMİİ'NDE GÖRÜNTÜLENDİ
Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Albayrak'ın cuma namazı için gittiği Büyük Çamlıca Camisi'nde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
İşte o kare:
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