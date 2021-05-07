Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi

ÇAMLICA CAMİİ'NDE GÖRÜNTÜLENDİ

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Albayrak'ın cuma namazı için gittiği Büyük Çamlıca Camisi'nde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

İşte o kare:

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