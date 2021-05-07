MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBerat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi
GeriGündem Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 07.05.2021 - 18:01 | Son Güncelleme:

Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

ÇAMLICA CAMİİ'NDE GÖRÜNTÜLENDİ

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Albayrak'ın cuma namazı için gittiği Büyük Çamlıca Camisi'nde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

İşte o kare:

Berat Albayrak, Çamlıca Camiinde görüntülendi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi