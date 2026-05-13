Beraat kararına savcıdan itiraz

Haberin Devamı

İZMİR Gaziemir’de yaşadıkları evde 29 Nisan 2025’te Gözde Genal (25), silahla başından yaralanmış şekilde bulundu, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Gözde’nin eşi Efe Genal (22), gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini savunan Efe Genal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Efe Genal hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yargılama süresince sanık, olayın intihar olduğunu savundu.

Gözden Kaçmasın Özgür Özel’e cevabım Haberi görüntüle

‘OLAY GÜNÜ BOŞANMA KARARI ALDILAR’

Sanık Efe Genal, önceki gün İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hâkim karşısına çıktı. Söz verilen sanık beraat talebinde bulunarak, “Eşimi ben öldürmedim, o intihar etti. Mağdur durumdayım, boş yere cezaevinde yatıyorum” dedi.

Haberin Devamı

Savunma ve beyanların ardından karar açıklandı. Mahkeme başkanı, ‘kasten öldürme’ suçundan somut delil bulunmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı verdiklerini belirtti. ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçunun da dosyadan ayrıldığı belirtildi. Mahkeme başkanı, kararın oyçokluğuyla alındığını da söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Efe Genal hakkında verilen beraat kararının usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, maktul ile sanığın 6 aylık evli olduğu ve olayın yaşandığı gün boşanma kararı aldıkları aktarıldı.

Alınan uzmanlık raporuna göre, kadının iki elinin içi ve üst kısımlarında, sanığın ise sadece sağ el üstünde atış artığının bulunduğu, tabancada da parmak izi bulunmadığı belirtildi.

‘EKİPLERİ ARAMADAN EVİ TERK ETTİ’

Cumhuriyet savcısı, gerekçesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

Haberin Devamı

"Sanığın savunmalarında birkaç metre mesafede olduğunu, ölene ve silaha hiç temas etmediğini söylemiş olmasına karşın sağ el üst kısmında barut izi bulunmuş olması, olay sonrasında sanığın olayın hayatın olağan akışına aykırı biçimde polis ve sağlık ekiplerine haber vermeksizin evi terk edip, terk etmeden önce yalnızca kendisine ait cüzdan ve telefonu almış olması ve bina girişinde beklemesi, ne olduğunu soran komşularına bir şey olmadığını söylemesi hususları ile birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eşini kasten öldürdüğü kanaatine varıldığından eylemine uyan atılı suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın 'kasten öldürme' suçundan beraatine karar verilmiştir. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın sanık aleyhine istinafen kaldırılması arz olunur."