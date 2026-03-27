Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beraat kararına bakanlık itirazı

Güncelleme Tarihi:

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Hatay#Dava
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Haberin Devamı

4 Eylül 2025 tarihinde söz konusu olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte Hatay İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ve aileyi düzenli olarak ziyaret ettiği kaydedilerek, “Bu süreçte, haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını desteklemek amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır.

Ayrıca Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir. 24 Mart 2026 tarihinde sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız. Her türlü istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!