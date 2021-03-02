Beraat ettiler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Aralık 2018’de yayınlanan programın ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında iddianame hazırlamış ve 4 yıl 8 aya kadar hapislerini istemişti.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ı avukatları temsil etti. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve eski CHP milletvekili Kadir Gökmen Öğüt destek için adliyedeydi.

Mahkeme karardan önce Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret suçundan 1’er yıl 2’şer aydan 4’er yıl 8’er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da şikâyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme, suçun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle Gezen ve Akpınar’ın beraatlerine kararı verdi.

HİÇ BURADA OLMAMALIYDIK



Gezen’in avukatı Celal Ülgen duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, “Yargının üzerinde siyasi iktidarın gölgesi hiç geçmedi. Hiç burada olmamalıydık, bu dava hiç açılmamalıydı. Açılması Türkiye üzerinde yurt dışında büyük problemler yarattı. Ne yazık ki tam olarak özgürlükler kullanılmıyor. Türkiye’nin hızla normalleşmeye, yargısının bağımsız olmaya ihtiyacı var” dedi.

BU KARAR BİR KİLOMETRE TAŞI



Akpınar’ın avukatı Köksal Bayraktar, kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Eleştiri hakkı ve siyasi hayatta rol alan kişileri toplumun serbestçe değerlendirebilmesi hakkı bu kararla ortaya çıkmıştır. Benim kanaatim odur ki, bu karar gelecekte son derece önemli bir karar niteliğinde, gerek doktrin, gerekse yargı organları tarafından hep anılacaktır. Bu karar bir kilometre taşıdır.”