Bera isminin anlamı nedir? Bera ne demek?

Birkaç anlamı içeren Bera ismi, aynı zamanda tarihte önemli kimselere de isim olmuştur. Bu isim, "seçkinlik, faziletli olmak" gibi anlamları taşımaktadır.

Bera İsminin Anlamı

Bera ismi, bir kimseye sunulan seçkin olabilme vasfı anlamına gelmektedir. Bu vasıf, insana doğuştan verilen bir özelliktir. Bera ismi, erdemli, doğru ve dürüst olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Bu isim, bir insandan beklenen olgunluk seviyesi manasına da gelmektedir. Bera ismi, kişinin sahip olduğu üstün manevi özellikleri kapsar.

Bera Ne Demek?

Bera, kelime anlamıyla fazilet sahibi olmak demektir. Fazilet sahibi olan kimse, yaşamı ve dünyayı anlamada başarılı olan kimsedir. Bu isim, yararlı ilme sahip olan bu ilmi insanlığın yolunda kullanan kimse gibi anlamları içermektedir.

Bera isminin analizinde bazı manevi değerler önde çıkmaktadır. Sezgi gücü yüksek, anlayışlı kimseler bu ismin analizinde dikkat çeker. Yardım severlik, iyi niyet ve yüksek irade gücü bu ismin temsil ettiği değerlerdir.

Bera TDK Anlamı

Çocuklara isim olarak verilen Bera, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de açıklanmaktadır. TDK bu kelimeyi, "fazilet sahibi kimse" anlamıyla ele almaktadır.

Bu isim aynı zamanda Peygamberlik zamanında yaşamış ünlü bir savaşçının ismidir. Bu savaşçı, Bedir Savaşı dışındaki tüm İslam savaşlarına katılmış, büyük kahramanlıklar elde etmiştir. TDK ismi, bu özelliğiyle de belirtmektedir.