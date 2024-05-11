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Benzin istasyonu çalışanlarından 90 milyonluk vurgun! 3 kişi tutuklandı

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#Fatura#Büyükçekmece#Benzin İstasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 11:09

Büyükçekmece'de benzin istasyonunda çalışan bazı kişilerin servis, nakliye ve şirket araçlarına yüzdelik komisyon karşılığında sahte akaryakıt fişi kestiği, bu fişlerin de firmalar tarafından gider gösterilerek vergiden düşürüldüğü tespit edildi. 90 milyonluk vurgun yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı firmaların gider kalemi göstererek vergiden düştükleri fişlerin sahte olduğuna dair ihbar aldı. Söz konusu ihbarı değerlendiren ekipler, Büyükçekmece'de, bir benzin istasyonunda çalışan bazı kişilerin servis, nakliye ve şirket araçlarına yüzdelik komisyon karşılığında sahte akaryakıt fişi kesip sattıklarını belirledi. Şüphelilerin, bu fişleri akaryakıt istasyonlarında çalıştıkları süre içerisinde edindikleri bilgi ve tecrübeler neticesinde fiş (slip) basma cihazları ve dijital materyaller aracılığıyla sahte fatura kestikleri saptandı.

Benzin istasyonu çalışanlarından 90 milyonluk vurgun 3 kişi tutuklandı

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Söz konusu firmalara kestikleri yüksek meblağlı faturalar karşılığında komisyon alan, bu şekilde hem devleti zarara uğratan hem de haksız kazanç elde eden şüphelilerin 90 milyon liralık fiş kestikleri öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 6 adet fiş basım cihazı, 6 adet slip basım cihazlarına entegre kullanılan dizüstü bilgisayar, 6 bin 200 adet yaklaşık 18 milyon 500 bin TL tutarında basılmış sahte fiş, 400 adet basılmamış slip fiş rulosu ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmalarını tamamlayan polis, şüphelilere yönelik Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 3 ikamet adresine eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Fatura#Büyükçekmece#Benzin İstasyonu

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