'Benzin fiyatını indirin'

Moskova’da imzalanan İdlib Mutabakatı, ekonomide yaşanan gelişmeler, petrol fiyatları ve tutuklu gazeteciler konuşuldu. MYK’da Moskova’da imzalanan mutabakat madde madde ele alınarak, harita üzerinde sözleşme ile nelerin sağlandığı konuşuldu. Kılıçdaroğlu, sözleşme metnini madde madde ele alarak, “Belli ki Türk heyeti gittiğinde o metin Rusya tarafından hazır edilmiş” dedi. Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:



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“(Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde İstanbul’da polisin müdahalesi) Kadınlara karşı şiddet asla hoş görülemez. Sabah kadınlarla ilgili olumlu mesajlar verilirken akşam polis koridorunda kadınların şiddet görmesi kabul edilemez. Gazetecilerin tutuklanmasını da Cumhuriyetimiz, insan hakları ve demokrasi için bir felaket olarak değerlendiriyorum.



Dünya genelinde benzin fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanmasına rağmen bu durumun Türkiye’ye yansımaması kabul edilemez. Başta Meclis olmak üzere her platformda dünyadaki indirime bağlı olarak benzinin pompa fiyatlarında indirimi gündeme getirin.”