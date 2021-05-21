‘Benzetmem Filistin’e yapılanlarla alakalı değil’

Akşener daha sonra İkizdere’ye yapılması planlanan taşocağına karşı çıkan Gürdere ve Cevizlik köylerindeki halkla bir araya geldi. Akşener, gerginlikle ilgili, “İkizdere’de esnaf gezeyim, onları dinleyeyim’ dedim, sonra da size uğrayıp, dönecektim. Bir hanımefendi bana ‘Sen PKK’lısın, bebek katilinin yanındasın, bunun hesabını ver’ dedi. CHP ile beraber olduğum için ‘CHP eşittir PKK’ dedi. Yahu Megri Megri’yi ben mi söyledim? Abdullah Öcalan’ın kardeşine ben mi dedim ‘Bizim Mehmet’ diye? Osman Öcalan’ın mektubunu ben mi okudum? Bu hepimize yapılan bir tuzak. Kişisel olarak bana sökmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik İsrail Başbakanı Netanyahu benzetmesi de sorulan Akşener, şunları söyledi: “Netanyahu’nun Filistin’e yaptıkları ile alakalı değil benim söylediğim. O sandığı muhafaza etmek için İstanbul seçimlerinde benzeri yapılmadı mı? Bu bir anlayış; ama Sayın Erdoğan’ın gücüne gitti, ‘zavallı’ dedi.” Akşener, İkizdere’nin ardından Çayeli’ne geçti. Bu sırada Akşener’e tepki gösteren bir grup ile partililer arasında yine gerginlik yaşandı.

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