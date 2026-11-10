'Benzeri olmayan bir destan!' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma törenine katıldı.

Konuşmasına, salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi aleme intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz. Her köşesinde bir aslan yatan bu aziz vatanda, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare ederek Cumhuriyet'e giden yolu açan Gazi Meclis'imizin o dönemki tüm üyelerini aynı şekilde hürmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Vatan şairi Namık Kemal'in "Vatan" şiirinden, "Kan ile kılıçtı görünen bayrağımızda, can korkusu geçmez ovamızda, dağımızda. Her kuşede bir şir yatar toprağımızda. kavgada şehadetle bütün kam alırız biz" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesele istiklal ve istikbalimiz olduğunda, millet olarak şehadete nasıl susadığımızın veciz bir ifadesidir." diye konuştu.

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Erdoğan, bin yıldır verilen tüm kavgalarda yiğitçe, mertçe, kahramanca toprağa düşen şehitleri bir kez daha rahmetle yad ederek, "Rabb'im cümlesinin ruhlarını şad, mekanlarını cennet, bizleri de şühedaya layık eylesin." sözlerini sarf etti.

Önceki hafta Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutladığını hatırlatan Erdoğan, şunları paylaştı:

"Son asrı büyük acılarla, yıkımlarla, bozgunlarla geçen bir milletin nasıl yeniden şahlandığını, küllerinden nasıl yeniden doğduğunu, bu muazzam kıyamı nasıl Cumhuriyet'le taçlandırdığını bir kez daha hatırladık. Şurası muhakkak ki Cumhuriyet'i korumak, onun asli ve güçlü unsuru olan milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkündür. Bu kurumlar, tarihi bugüne taşır. Kimlik ve kültürü bünyelerinde yaşatır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu da işte bu müesseselerden biridir. Bunu düşünerek bu muazzam eseri inşa ettik, ihya ettik ve bugüne taşıdık.

Dilimize, mazimize ve kültürümüze yönelik başarılı çalışmalar icra eden kurumumuz aynı zamanda erken dönem Cumhuriyet tarihine ilişkin araştırma faaliyetleriyle de temayyüz ediyor. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi, Yüksek Kurumun çatısı altında akademik ve ilmi eserler bağlamında dikkat çeken işlere imza atıyor. Bilim kurulları ve alt komisyonlar ise deyim yerindeyse arı gibi çalışarak ülkemize ve milletimize eşsiz katkılar veriyor."

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"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN HASSASİYETİ KURUMUMUZ TARAFINDAN CANLI TUTULUYOR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir kelimenin kökünü keşfettiğinde Sakarya Muharebesi'ni kazandığım dakikadaki sevinci duydum" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hassasiyeti Kurumumuz tarafından canlı tutuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern yazılım altyapısıyla yayın, ansiklopedi ve sözlük çalışmalarıyla bilimsel araştırma projeleri ve akademik etkinlikleriyle uluslararası ölçekte tebarüz eden Yüksek Kurumu bir kez daha tebrik ederek, Türkçe, tarih ve medeniyete özveriyle hizmet eden tüm kurum mensuplarına da teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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Merhum Yahya Kemal'in, "Bir milletin başına gelebilecek ne kadar felaket varsa hepsiyle haşır neşir olduğumuz yıllar" olarak tarif ettiği Milli Mücadele döneminin, tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Mustafa Kemal, İzmir rıhtımının düşman çizmeleriyle kirlendiği günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir." dedi.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DESTAN YAZILMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, o günleri özetlediği "Ben evvela Anadolu'ya geçmek ve orada milletin efkar ve hissiyatını bir defa daha yoklamak, ülkenin imkanlarını takip etmek istiyordum. Samsun'a ayak bastıktan sonra derhal milleti ve memleketi yokladım. Gördüm ki memleketin ve milletin temayülatı istiklal müdafaasında tereddüt edenleri utanç mevkiinde bırakabilecek bir mahiyetidir" sözlerini aktararak, şunları kaydetti:

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"Bu sözler istiklal ve istikbalimizin tehdit altında olduğu bir dönemde, kurtuluşun başka devletlerin himayesinde değil doğrudan doğruya milletin azim ve dirayetinde arandığının en açık göstergesidir. Bu yönüyle Amasya'da gür sesle beyan edilen Milli İrade, Erzurum ve Sivas kongrelerinde Anadolu sathına yayılmıştır. Kahraman Mehmetçik, fedakar milletimizle omuz omuza vererek Büyük Millet Meclisi'nin komuta ve koordinasyonunda dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir destan yazmıştır. Zaferle neticelenen Milli Mücadele'nin ardından 29 Ekim'de kurulan Cumhuriyet'le devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir.

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Kurtuluşa giden yol zillet, zulmet ve esareti reddeden bağımsızlık ruhuyla açılmıştır. Vatanını ve namusunu, canı pahasına müdafaa eden bu aziz millet, şartlar ne olursa olsun istiklal ve istikbalinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Üstelik bu mücadele yalnızca Anadolu için değil, mazlum milletlerin kurtuluşu için de verilmiştir. Nitekim Gazi Paşa da İstiklal Harbi'nin en çetin günlerinde Ankara'yı ziyaret eden Azerbaycan hükümet temsilcisi İbrahim Abilov onuruna verilen yemekte şunları söylemiştir, 'Türkiye'nin verdiği mücadele, yalnızca kendi geleceğiyle sınırlı değildir. Bütün mazlum milletlerin, bütün doğunun istiklal davasıdır. Türkiye, bunu nihayete erdirinceye kadar kendisiyle birlikte olan doğu milletleriyle kol kola yürüyeceğinden emindir."

Erdoğan, bir hususun altını özellikle çizmek istediğini belirterek, "Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Gazi'nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar. Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden Cumhurla Cumhuriyet'in arasını açtılar. Biz ise hem Cumhuriyet'in kazanımlarına hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak, her sayfası şanla, şerefle dolu mazimizi bir bütün halinde kucaklayarak, reddimiras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık. Gazi Mustafa Kemal'in 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyet'i yeniden cumhurla buluşturduk." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE GETİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, vesayete son verdiklerini, anlamsız yasakları kaldırdıklarını, demokrasiyle birlikte hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtıklarını belirtti.

Milletin de desteğiyle milli iradenin önündeki engelleri tek tek bertaraf ettiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savunmada, üretimde, dış politikada, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda daha pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser, hizmet ve projelerle Türkiye'yi hak ettiği seviyelere getirdik.

Gazi'nin de tasavvur ettiği müessir, muteber, küresel barış ve istikrara aktif katkı sunan saygın bir Türkiye'yi milletimize teneffüs ettirdik. Şunun bilinmesinde fayda görüyorum. 103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak bize kefen biçen müstevlileri nasıl bozguna uğrattıysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz."

"İÇ CEPHEMİZİ YENİ HAMLELERLE DAHA DA TAHKİM EDİYORUZ"

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamdolsun. Her alanda büyük bir atılım seferberliği içindeyiz. Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Sadece hudutlarımız dahilinde değil sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz. Dahili ve harici saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz.

Türk demokrasisinin rüştünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz. Yani etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milletiyle tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gazilerin emaneti bu ülkeyi tüm imkanları devreye alarak yeni zaferlerle, başarılarla çok daha güçlü noktalara getirinceye kadar durmayacaklarını, duraksamayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Vefatının 88. seneidevriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyorum. Bu topraklardaki ebedi varlık mührümüz olan şehitlerimizi, milletimiz için bedel ödeyen gazilerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuza çalışmalarında başarılar diliyorum."

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, Ankara Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu ve Kürşad Zorlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da katıldı.

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