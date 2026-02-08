Haberin Devamı

Ankara Yenimahalle’deki araç muayene istasyonuna 2 Şubat saat 16.00’daki randevusu için giden 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin, aracının stop lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemedi. İstasyondaki yoğunlukta sırasını beklerken aracı çalıştırıp lambanın yandığını görevlilere ispatlayan Keskin, “Kameranın önünde yanmadı, orada yanması önemli değil. Hadi git yarın gel” denilerek geri çevrildi.

20-30 KİŞİ SALDIRDI

Bunun üzerine yetkili biriyle görüşmek isteyen polis memuru, istasyondaki bir kadın görevlinin yanına gittiği sırada yaşanan ‘ağız dalaşı’ sonrası 20-30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

O anları hastanede bilinci henüz açıkken eşi Emel Keskin’e anlatan Melih Okan Keskin, darbedildikten sonra polis ekiplerini aramak için ortamdan uzaklaşmaya çalıştığını ancak bu sırada yeniden saldırıya uğradığını söyledi. Keskin, ikinci saldırı sırasında bir aracın ayağının üzerinden geçtiğini anlattı.

Hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin, eşi Emel Keskin’in doğum gününü böyle kutlamıştı.

Olayın ardından darp raporu almak için kendi imkânlarıyla Onkoloji Hastanesi’ne giden Keskin’e yapılan ilk müdahalede durumun ciddiyeti anlaşıldı. Ambulansla Gazi Hastanesi’ne sevk edilen polis memuruna çekilen tomografide beyin kanaması ve beyinde kayma tespit edildi. Doktorların müdahalesinin ardından 3 Şubat gecesi ameliyata alınan ve operasyon sonrası entübe edilen iki çocuk babası Keskin, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini perşembe akşamı kaybetti.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Eşinin yardımsever ve kimseye zararı olmayan biri olduğunu belirten Emel Keskin, “Benim eşim 44 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı. Çok iyi bir insandı. İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti” sözleriyle acısını dile getirdi. TÜV- TÜRK’ün olayla ilgili açıklamasına da tepki gösteren Keskin, görüntülerde çok sayıda kişinin yer aldığını savunarak tüm sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Cenazesi toprağa verilen Keskin’in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karışan şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşinin yardımsever biri olduğunu belirten Emel Keskin “Çok iyi bir insandı, iki çocuğum babasız kaldı. Eşim canice hayattan koparıldı. Tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

BAKAN YERLİKAYA’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Polis memurumuz Melih Okan Keskin’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

