Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Benim olduğum yerde o kadehler kalkmaz’

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#Bekir Bozdağ#İYİ Parti
‘Benim olduğum yerde o kadehler kalkmaz’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

Adalet Bakanı Bozdağ’ın sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Lideri Akşener, “Seçimi kazandığımızda, şampanya ile kutlayacakmışız. Yahu, namaz kılan bir insan, alkolün tadını bilmez. Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz be kardeşim” dedi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa’daydı. Haleplibahçe Mahallesi’nde seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Akşener’e partililer eşlik etti. Seçim otobüsü üzerinde bir konuşma yapan Akşener, “Biz seçimi kazandığımızda, şampanya ile kutlayacakmışız. Yahu, namaz kılan bir insan, alkolün tadını bilmez. Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz be kardeşim. Böyle bir şey olmaz” dedi ve şunları söyledi:

100 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ

“Diyorlar ki, sosyal yardım bunlar gelirse bitecek. Hadi be oradan, sosyal devlet olmak görevdir. Mansur Yavaş Ankara’da aday oldu. Sosyal yardımların biteceğini söylediler. Mansur Bey elinde kolilerle yardım yapmak yerine, onlara kart verdi. Şanlıurfalılar Hz. Adem kıssasını bilirler. Harama el uzatırsan edep ve ahlakın kaybolur. Peki Şanlıurfa, tarım konusunda her türlü teşvikin verilmesi gereken yer değil mi? Çiftçinin tarlasını sulaması gerekmez mi? Şanlıurfa’da yaşayan her 100 gencin 12’si işsiz. Tarımın merkezi olan, Türkiye’yi doyuran bu şehrin destek olarak aldığı pay, Türkiye’nin 81’inci sırasında.” 14 Mayıs’ta iktidara gelir gelmez 1 ay içinde 100 bin öğretmen atayacaklarını söyleyen Akşener, savaşa değil, seçime girildiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı: “Şanlıurfa’da sel oldu ama yaralar sarılmadı. Sizlerden İYİ Parti’ye ve Kılıçdaroğlu’na 1’er oy istiyorum. Bir oy Meral’e, bir oy da Kemal’e diyorum. Gerçekten savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz. Bu sorunları biz çözeceğiz inşallah.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#Bekir Bozdağ#İYİ Parti

BAKMADAN GEÇME!

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota
Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay