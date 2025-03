Haberin Devamı

Özel, Keçiören Belediyesi İftar Programı’na katıldı. İftar programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şunları söyledi: “Bir Parti Meclisi üyemizin programında, aynı programda da değillermiş herhalde, sonrasında tweetini gördük. Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli’nin de rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı da söyledik. Ona da riayet ediyoruz. Ben Sayın Bahçeli’nin sağlığını, Sayın Celal Adan üzerinden takip ediyorum. Adan’ı aradım. Hem sağlık durumunu sordum hem de ‘Bu nedir’ dedim, böyle bir şey kurumsal bir şey mi diye. Gördüğüm kadarıyla Sayın Celal Adan da Sayın Bahçeli’nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı. O genç arkadaşın tweetine ne diyeyim, onu da üzmek istemem. Ama bunlar koskoca kurumlar, koskoca partiler. Türkiye’nin böyle gerilimlere değil birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanlarının bir an önce siyasete dönmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. O genç arkadaşın çekmek istediği alan ne partisinin, ne Türkiye’nin faydasına olan bir alan değil. Kırmayayım onu da ne yapayım? Olacak iş değil ama oldurmuşlar. Olduğu kadar olsun. Ne zaman Bahçeli görevinin başına döner o zaman tartışmalar da olur, konuşmalar da olur. O güne kadar ben Bahçeli’nin sağlığına dua ederim, onun dışında bir şey diyemem.”

Haberin Devamı

İKTİDARIMIZI BEKLEYENLER ÇOK BEKLEMEYECEK

(Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları) Mansur Bey’in iftar programında, ‘Bizden kimse ayrılık beklemesin’ sözü de ve Ekrem Bey’in dünkü sözleri de peş peşe okunduğunda gerçekten CHP’den bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye’de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

CESARET GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUM

Erdoğan, Ramazan dinlemedi, olabilecek en sert kelimelerle beni, partimizi, siyasi rakiplerini eleştirdi. O duyduklarımıza o şekilde cevap vermeyeceğiz. Bülent Ecevit’in Yaser Arafat’a Filistin’in yanında olduğunu gösterdiği günkü cesareti bugün Trump denen çılgına karşı gösterebiliyor musun? Netanyahu’ya karşı gösterebiliyor musun? Erdoğan’ı, Bülent Ecevit’in, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının gösterdiği cesareti, CHP’lilerin cesaretini göstermeye davet ediyorum. Filistin bizim milli meselemizdir.

Haberin Devamı

Sayın Erdoğan biz hesabımızı vatandaşın hesabına göre yapıyoruz. Keşke sen de benim girdiğim gibi sarrafa, kasaba, mandıraya ya da semt pazarına girebilsen. ‘Oradan bana altın hesabı yapıyor’ diyor. Peki altın hesabı yapmasam ne hesabı yapsam acaba? Emekli, asgari ücretli sana oy vermeyince bir de bozuluyorsun. Bu insanların artık seni iktidardan indirmesi için daha ne olacak Sayın Erdoğan, daha ne olacak?”

HEP DESTEKLEDİM

Fırat, sosyal medyadan Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” açılımına destek veren şu paylaşımı yaptı: “Ülkemiz, tarihimizin en önemli sürecini yaşıyor. Bu süreçte başından beri aynı içtenlik ve tutarlılıkla her platformda şunları dile getirdim. Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çıkış tarihidir, mutlaka sahiplenmeli ve desteklenmelidir. Bu önemli çağrıya sessiz kalınamaz, uzaktan izlenemez. Her platformda bunu kararlılıkla destekledim ve buna devam edeceğim. Her bir yurttaşımıza Türkiye’mizin terörden kurtulması için çok büyük bir yurtseverlik görevi düşmektedir. Bu sürecin başarısı milletimizin birliği, devletimizin tekliği için yaşamsaldır. Terör sorunu çözüldükten sonra ülkemizde çözülmeyecek sorun kalmayacaktır. Sayın Bahçeli’nin başlattığı bu tarihi sürecin sorunsuz bir biçimde nihayete erdirilmesi partiler ve siyaset üstüdür. Bunun kazananı milletimizin her bir ferdi olacaktır.”

Haberin Devamı

Ali Haydar Fırat