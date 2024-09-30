Benim bedenim kocamın kararı

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ANKARA’da yaşayan Burçak Topaç (48), görücü usulü ile 1997 yılında kuaför Muharrem Topaç (52) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu oldu. Ancak Burçak Topaç, evliliğinden mutsuzdu. İddialara göre eşinin fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kalıyordu. Burçak Topaç, evliliği içinde sevgi ve saygı görmediği, eşinin kendisiyle iletişim kurmadığı, evliliğinin ilk gününden itibaren özellikle ekonomik şiddete maruz kalarak, örselendiğini savunarak, Ankara 20. Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı.

Yapılan yargılama sonucunda, mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak koca Topaç, eşinden boşanmak istemediğini ileri sürerek, verilen karara karşı istinaf başvurusunda bulundu. Böylece boşanma davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesinin kararı beklenirken Burçak Topaç sağlık sorunları yaşamaya başladı ve Ankara Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

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‘EŞİNDEN İZİN AL’ CEVABI

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Burçak Topaç’ın rahim ve yumurtalıklarının alınması için ameliyat önerildi. Ancak hastanede, Sağlık Bakanlığı prosedürü gerekçe gösterilerek, söz konusu ameliyat için, boşanma aşamasında olan eşinden onam (hasta yakını izin belgesi) istenildi. Çünkü taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin karar kesinleşmemesi nedeniyle Burçak Topaç, halen resmiyette evli olarak görünüyordu.

Bunun üzerine Burçak Topaç, halen eşi olan Muharrem Topaç ile iletişime geçti. Ancak ilginç bir yanıtla karşılaştı. İddialara göre, durumun önemi ve verilecek onamın aciliyeti belirtilmesine karşın, koca Muharrem Topaç, “kendisinden hiçbir hak talep etmeksizin boşanma konusunda anlaşması halinde” söz konusu onayı verebileceğini belirtti.

Burçak Topaç avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla 25 Eylül tarihinde, Ankara 6. Aile Mahkemesine başvurarak, ivedilikle müvekkilin tıbbi gereklilik kapsamında davalı eşin onamına ihtiyaç olmaksızın her türlü tedaviyi yapabilmesine dair kendisine yetki verilmesi talebinde bulundu.

‘EŞ RIZASI İSTENİYOR’

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Avukat Mehtap Sakinci, özel hastanelerde benzer durumdaki operasyonların “acil müdahale” tanımına sokularak yapılabildiğini, ancak müvekkilinin özel bir hastanede tedavi almasının maddi anlamda mümkün olmadığını belirtti.

Sakinci, “Ülkemizdeki yasal mevzuat kapsamında, kadının doğurganlığını etkileyen konularda, kadının evli olması halinde eş rızası gündeme geliyor. Müvekkilim, 48 yaşında bir kadın. Maalesef kendi bedeni üzerinde bir hakka yetkiye sahip bırakılmıyor” dedi.

ÖNCE PARAYI YATIR

- BURÇAK Topaç ve avukatı, acil ameliyat için dört gözle mahkemeden kararı beklerken, ilginç bir kararla karşı karşıya kaldı. Adli yardım talepli açılan davada, mahkeme, Burçak Topaç’ın yargılama giderlerini karşılayacak durumda olmadığını gösteren belgelerin sunulmadığı, gerekçesiyle adli yardım talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, bin TL gider avansının yatırması için Topaç’ın avukatına 1 haftalık süre verilmesine, kesin süresinde harç ve masraflar yatırılmadığından veya gerekli deliller sunulmadığının davanın usulden reddine karar verileceği ihtarına hükmetti.