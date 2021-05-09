Benim annem süper kahraman

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, paramedik... Geçen yıl Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü mart ayından itibaren görevi başında canla başla virüsle savaşan sağlıkçı anneler, çocuklarıyla hep uzaktan, cam ekranlardan hasret giderdi. Dün çocuklarından ayrı oldukları ikinci Anneler Günü’ydü. Yine cep telefonlarından görüntülü konuşarak kutladılar günlerini... Görevleri sırasında mola verip telefonun diğer ucundaki evlatlarıyla görüşen anneler duygu dolu anlar yaşadı.

SAVAŞ ÇIKSA SİZ KAÇAR MISINIZ?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yardımcı sağlık personeli olarak görev yapan iki çocuk annesi Hatice Bahadır’ın, çocuklarının kendisinden mesleği bırakmasını istediklerinde verdiği cevap, sağlık çalışanlarının fedakârlığını gözler önüne serdi: “Siz askerdeyken savaş çıksa kaçacak mısınız? Bu bir savaş ve biz bunu yeneceğiz. Benim burada olmam gerekiyor!”

Eskişehir’de 112 Acil’de paramedik olarak çalışan 3 annenin en büyük korkusu, virüs kapıp çocuklarına bulaştırmak.

Hemşire Ezgi Sağdaş, 3 yaşındaki oğluna uzun süredir sarılamıyor.

ANNE-KIZIN HASRET HATTI

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde görevli 19 yıllık hemşire Selda Coşkun (41), koronavirüs salgınıyla birlikte Artvin´deki ailesinin yanına gönderdiği 8 yaşındaki kızı Alara Duru Durdak’a 14 aydır sarılamıyor. Coşkun, kızı Alara ile verilen molalarda cep telefonuyla görüntülü konuşarak hasret gideriyor. (Turgay İPEK / DHA)

Anne Selda Coşkun Erzurum’da, kızı Alara Duru Artvin’de...

TEK DİLEĞİMİZ SALGININ BİTMESİ

Soldan sağa: Dr. Müge Kaya, Dr. Bahar Yenigün ve Dr. Fulya Tanrıkulu



Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Bahar Yenigün, Fulya Tanrıkulu ve Müge Kaya, çocukları ve ailelerinden uzak büyük bir özveriyle çalışıyor. Çocuklarıyla hasretlerini cep telefonu ile görüntülü görüşerek gidermeye çalışan doktorlar, Anneler Günü'nde en büyük dileklerinin salgının bitmesi olduğunu söyledi. (Gurbet GÖKÇE - Resul ORUÇOĞLU / DHA)

Hemşire Sema Günay Şahin, 2 yaşındaki oğlunu sütten kesmek zorunda kalmış.

Hemşire Burcu Yüksel, 8 yaşındaki oğlu Umut Ege’ye hasret...

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