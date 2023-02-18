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Benim adım derman

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Deprem#Çocuk
Benim adım derman
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 07:00

Hatay’da yaralar sarılırken yeni dramlar da gün yüzüne çıkıyor. Ailesini kaybeden çocuklar bu dramlardan biri...

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Hatay’da devriye gezen jandarma ekipleri dün bir sokakta tek başına dolaşan 4-5 yaşlarında bir çocuğa denk geldi. Sokakta kendi başına beklerken etrafa bakıyor, sanki birilerini arıyordu. Jandarma yanına yaklaştı, adını sordu. “Adım Derman, annem-babam öldü” dedi, başka da bir şey söylemedi. Evlerinin yerini de söyleyemedi. Jandarma hemen Derman’ı yanına aldı. Etrafa soruldu, tanıyan olmadı. Derman’ı tanıyan kimse yoktu. Hiçbir yakını da bulunamadı. Resmi kayıtları yapılan Derman, bir süre sonra sosyal hizmetler ekiplerine teslim edildi. Ailesi veya yakınlarından bulunan olursa Derman onlara teslim edilecek.

 

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#Hatay#Deprem#Çocuk

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