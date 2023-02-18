Benim adım derman

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Hatay’da devriye gezen jandarma ekipleri dün bir sokakta tek başına dolaşan 4-5 yaşlarında bir çocuğa denk geldi. Sokakta kendi başına beklerken etrafa bakıyor, sanki birilerini arıyordu. Jandarma yanına yaklaştı, adını sordu. “Adım Derman, annem-babam öldü” dedi, başka da bir şey söylemedi. Evlerinin yerini de söyleyemedi. Jandarma hemen Derman’ı yanına aldı. Etrafa soruldu, tanıyan olmadı. Derman’ı tanıyan kimse yoktu. Hiçbir yakını da bulunamadı. Resmi kayıtları yapılan Derman, bir süre sonra sosyal hizmetler ekiplerine teslim edildi. Ailesi veya yakınlarından bulunan olursa Derman onlara teslim edilecek.