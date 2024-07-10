‘Beni sevmiyorlar sandım meğer hepsi Rusmuş’

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Yerel seçim sürecinde en fazla konuşulan, tartışılan belediye başkan adayı olan Kotan, seçim öncesinde yaşadıklarını, belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra geçirdiği 3 ayı ve Konyaaltı hayallerini Hürriyet’e anlattı.

RAPOR HAZIRLANIYOR

Konyaaltı’nda ciddi bir yabancı nüfusun olduğunu kaydeden Kotan, “İlçemizdeki yabancılar konusuyla özel olarak ilgileniyorum. Hatta bir derneğimizden rapor istedim. Açıkçası elimizde net veriler yok. Devletin ilgili kademelerinde bu veriler var mı onu da bilmiyorum. Ne kadar göçmen var? Bunlar hangi millete mensup? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Veri paylaşılsa da sokakta başka bir şey görüyorsunuz. Sorun var mı? Kişiye ve yaşadıklarına göre değişiyor” dedi.

‘MERHABA’ DEDİM YANIT ALAMADIM

Yerel seçim öncesi yaşadığı bir olayı anlatan Kotan, şöyle devam etti: “Yabancıların kendi kafeleri, emlakçıları, kuaförleri var. Tabii çok izole olmamaları lazım. Türkçe öğrenmek istemeyen bir grup da var. Biz bunların aşılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Seçim çalışmasında bir kafeteryaya girdim, ismi de yabancıydı. ‘Merhaba’ dedim dönüp bakan yok. ‘Herhalde beni sevmiyorlar’ dedim içimden. Meğer hepsi Rusmuş. Konuşamadan dışarı çıktım. Tabii böyle alanlar da var. Çok izole olunmamalı, uyum süreci doğru şekilde yönetilmeli.”