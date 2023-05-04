‘Beni şerefli Türk polisi koruyor’

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener dün Bursa’da düzenlenen mitingdeydi.Akşener’in konuşmasında Sinan Ateş cinayeti, sığınmacılar konusu ve PKK suçlamaları vardı. Akşener’in konuşması özetle şöyle:

BİZ KAZANACAĞIZ

“14 Mayıs akşamı bu seçimi kazanacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13’üncü Cumhurbaşkanımız olacak, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Ben başbakan olacağım ama helal oylarınızla olacağım. Sinan Ateş’in katilleri hesap verecek; hesap sormazsam namerdim, şerefsizim. Muhsin Başkan’ın da kanı yerde kaldı. O suikastın ne olup bittiği kapatıldı.

ŞİMDİ PETROL BULMUŞ

Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz, hadi oradan. Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar’a gömüyordu, şimdi petrol bulmuş. Şimdi Gabar’da petrol buldu ya, şimdi Cudi’de de bir şey bulur. Böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Kadına sürtük, çürük diyemez; doktorlara ‘defolun gidin’ diyemez; çiftçiye ‘hain’ diyemez. Memleketin mensuplarına ‘işgalci’, ‘darbeci’ diyemez.

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SIĞINMACILARI GÖNDERECEĞİZ

Biz Suriye ile niye kavga ettik? Beşar Esad ile niye kavga ettik? Karşılığı 8 milyon Suriyeli, sayısı da bilinmiyor. Hemen sınırlarımızda da bir Kürdistan kuruluyor. Bu işten kârımız, zararımız ne oldu? Biz iktidara geldiğimizde 2 yıl içinde sığınmacıları geri göndereceğiz. Siz iktidarı kaybetmişsiniz. Ben İçişleri Bakanlığı görevim nedeniyle, Türkiye’nin en uzun, derin sınır ötesi harekâtı yapan İçişleri Bakanı olduğum için şerefli Türk polisi tarafından korunuyorum. Ben PKK’lıysam derhal tutuklayın. Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e.”

YAVAŞ’TAN SİNAN ATEŞ SÖZÜ

- Akşener’den önce miting alanındakilere seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sözlerine eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesine başsağlığı dileyerek başladı. Yavaş, “Umuyorum ki başta cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, İYİ Parti Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere, diğer dört genel başkanın birlikte, hepsinin verdiği söz şudur; ilk yapılacak işlerden birisi bu cinayetin faillerinin tamamının yakalanıp cezalarını çekmeleridir. Bu kadar güçlü bir iktidar, bir tweet atanı dünyanın öbür tarafında yakalayıp getiriyor. Ancak maalesef Ankara’nın göbeğinde, bir cuma namazı çıkışı işlenen bu cinayetin faillerini yakalayamadı” dedi.