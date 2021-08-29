MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Beni polise sen şikayet ettin' diyerek 7 yerinden bıçakladı
GeriGündem 'Beni polise sen şikayet ettin' diyerek 7 yerinden bıçakladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 29.08.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

'Beni polise sen şikayet ettin' diyerek 7 yerinden bıçakladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Beni polise sen şikayet ettin' diyerek 7 yerinden bıçakladı

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutulduğu cezaevinden tahliye edilen Nurican K. (22), kendisini şikayet ettiğini öne sürdüğü Ünal E.'yi (30), ağabeyi ve arkadaşıyla birlikte darbederek, vücudunun 7 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Nurican K. ile ağabeyi Mehmet K. (30) ve arkadaşı Hüseyin D. (21) gözaltına alındı.

Olay, 26 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ünal E., kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun 7 yerinden bıçaklandığı belirlenen Ünal E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ünal E., hastanede polis ekiplerine verdiği ifadede, Nurican K.'nin kendisini bıçakladığını, onun ağabeyi Mehmet K.'nin ve arkadaşı Hüseyin D.'nin ise darbettiğini öne sürdü. Olay günü şüphelilerle yolda karşılaştığını anlatan Ünal E., "Nurican’ı öncesinden tanırım. Uyuşturucu sattığı için kısa süre cezaevinde kaldı. Karşılaştığımızda, polis ekiplerine benim şikayet ettiğimi öne sürdü. ‘Senin yüzünden cezaevine girdim’ dedi. Tartıştık. Yanında getirdiği bıçakla bana saldırdı’’ dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Polis, yapılan incelemelerde teknik takibe alınan şüpheliler Nurican K., Mehmet K. ve Hüseyin D.'yi saklandıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Ünal E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi