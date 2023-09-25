Beni öldürmeden saklayın

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İstanbul Eyüpsultan’da Dilek Acu (41), iddiaya göre, birlikte yaşadığı bir çocuğunun babası Ahmet Çelik (46) tarafından senelerdir şiddet görmüştü. Ahmet Çelik’ten ayrılan ve kızıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Dilek Acu, eski sevgilisinin tehditlerine maruz kalmaya devam etmişti. Çelik hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Acu, kızının da hayatından endişe edince onu Çocuk Esirgeme Kurumu’na verip evinin önüne demir barikat kurarak kamera sistemi taktırmıştı. Yaşadığı şiddet geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansıyan Dilek Acu’nun şikâyetinin ardından tutuklanan Çelik hakkında, ‘ısrarlı takip’, ‘hakaret’ ve silahlı tehdit’ suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı.

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Ahmet Çelik

‘ŞİDDETİN BİR SONRAKİ ADIMI CİNAYET’

İddiaya göre Çelik, cezaevindeyken bile Acu’yu ölümle tehdit etti. Büyük korku yaşayan Acu, evden taşınarak başka bir adrese yerleşti. Çelik’in 27 Eylül’de görülecek ceza davasında tahliye olacağını iddia eden Acu, adres gizliliği talebinde bulundu. Çelik’in daha önce de birçok kez tutuklanıp serbest kaldığını ve kendisine ulaştığını dilekçesinde belirten Acu’nun avukatı, “Müvekkilin yaşamış olduğu bu şiddetin bir sonraki adımı hayatını kaybetme ile sonuçlanacağı aşikârdır” dedi. Mahkeme, Acu’nun kimlik bilgilerini veya adresiyle korumanın ve etkin önem taşıyan diğer bilgilerin tüm resmi kayıtlarda 6 ay süreyle gizli tutulmasına karar verdi.