Beni komşumdan koruyun

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, taraflar arasında aile bağının olmaması, gönül ilişkisi kurma maksatlı tek taraflı ısrarı takibin de söz konusu olmadığı gerekçesiyle tedbir talebini reddetti. Avukat Yunus Başer, mahkemenin ret talebine itiraz etti. Ancak mahkeme, Başer’in itirazını da reddetti.