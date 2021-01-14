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Gündem
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beni komşumdan koruyun

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İSTANBUL Barosu’na kayıtlı avukat Yunus Başer (27), Şişli’deki evinde gürültü olmamasına rağmen alt katında oturan öğretmen Kubilay Y.’nin sürekli tavana bir cisimle vurarak kendisini rahatsız ettiği ve husursuzluk verdiği, kapılarına gelerek ‘Yeter artık sizin yüzünüzden uyuyamıyoruz’ diyerek bağırdığı, sokakta yolunu kestiği iddiasıyla şikâyetçi oldu ve korunma talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, taraflar arasında aile bağının olmaması, gönül ilişkisi kurma maksatlı tek taraflı ısrarı takibin de söz konusu olmadığı gerekçesiyle tedbir talebini reddetti. Avukat Yunus Başer, mahkemenin ret talebine itiraz etti. Ancak mahkeme, Başer’in itirazını da reddetti.

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