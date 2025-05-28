×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Beni kimse yakalayamaz' dedi! Jandarmadan kaçamadı!

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Jandarma#Suç
Beni kimse yakalayamaz dedi Jandarmadan kaçamadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 13:48

Adana'da 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi ancak aynı gün yakalandı.

Haberin Devamı

Adana Kozan ilçesinde ruhsatsız silah bulundurma ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme gibi 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M. B. Y. (33), yakalandı.

'BENİ JANDARMA YAKALAYAMAZ'

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "Beni jandarma yakalayamaz" dedi. Aynı gün operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlüyü Ergenuşağı mahallesinde ormanlık alanda yakaladı.

Beni kimse yakalayamaz dedi Jandarmadan kaçamadı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü M.B.Y. adliyeye sevk edildi. Adliyede gazetecilere " Beni tüm Türkiye tanıyor" diyen hükümlü, muhabirin 'jandarma yakalayamaz demişsiniz' soru su üzerine " Ben mi sen mi dedin. Sanki Türkiye'yi kurtarmış gibi soruyor" diyerek cevap verdi.

Haberin Devamı

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Jandarma#Suç

BAKMADAN GEÇME!