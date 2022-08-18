Beni görebiliyorsan ağla! Elbe’de ‘açlık taşları’ ortaya çıktı

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Günümüzdeki en büyük tehlikelerden biri olarak görülen kuraklık krizi nedeniyle Avrupa’daki birçok göl ve akarsuyun seviyesi son yıllardaki en düşük seviyeye ulaştı. Göllerde ve nehirlerde tarihi kuraklıkları anmak için kullanılmış olan ‘açlık taşları’ olarak bilinen oymalı kayalar ortaya çıktı. Çek Cumhuriyeti’nden başlayıp Almanya’dan geçen ve Orta Avrupa’nın en büyük nehirlerinden biri olan Elbe’deki bir taşta, 1616 tarihinde kazınmış olarak “Beni görebiliyorsan ağla” yazıyor. Açlık taşları en son 2018’de görülmüştü.

Çek Cumhuriyeti’nin Decin Kenti’ndeki açlık taşlarının, nehir sularının çekildiği dönemlerde kazındığı biliniyor. Taşlarda 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892, 1893, 1921, 1947 ve 1959 tarihleri kazılı. Ancak bir taşın üzerinde 1616 yılında yazıldığı düşünülen Almanca “Wenn du mich siehst, dann weine” yani “Beni görürsen ağla” cümlesi bu taşları dünyaca ünlü yapıyor.





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2013 yılında taşlar üzerinde çalışmalar yapan Çek araştırmacılar, yazıların kuraklık konusunda uyarmak için kazındığı konusunda fikir birliğine vardı. En son 2018’de görülen açlık taşları, bu yıl kuraklık krizi nedeniyle yeniden ortaya çıktı. Üstelik su seviyesinin 2018’in de altında olduğu belirlendi. Elbe Nehri’ndeki açlık taşları görülünce dünyanın gözü de Çek Cumhuriyeti’ne çevrildi. Dünya basınında haber olan taşlar, sosyal medyanın da gündemindeydi.

SON 500 YILIN EN KÖTÜSÜ

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nden (EC-JRC) kıdemli araştırmacı Andrea Toreti geçtiğimiz hafta yaptığı bilgilendirme toplantısında, mevcut kuraklığın son 500 yılın en kötüsü olabileceği konusunda uyardı. Merkezin tahminlerine göre, şiddetli kuraklığın Avrupa’da daha da kötüleşeceği ve potansiyel olarak kıtanın yüzde 47’sine ulaşacağı belirtildi. Andrea Toreti toplantıda “Olayı (bu yılki kuraklık) tam olarak analiz etmedik çünkü hâlâ devam ediyor, ancak deneyimlerime dayanarak bunun belki de 2018’den daha aşırı olduğunu düşünüyorum. Sadece bir fikir vermek için 2018 kuraklığı o kadar aşırıydı ki en azından son 500 yıl geriye dönüp baktığımızda 2018 kuraklığına benzer başka bir olay yoktu, ancak bu yıl gerçekten 2018’den daha kötü olduğunu düşünüyorum” dedi.