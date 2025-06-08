Beni de Hektor yaktı

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Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptıkları tespit edilen, liderliğini cezaevinde bulunan ve Borsa dünyasında ‘Hektor’ olarak tanınan Hikmet Yurtbay’ın yaptığı çeteye yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından bu soruşturma kapsamında 12 şüpheli ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından tutuklanmıştı. Şüphelilerin, ‘Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı’ isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manipülasyon yaptığı tespit edilmişti.

‘GÜVEN VERDİĞİ İÇİN HİSSELERİ ALDIM’

Soruşturma dosyasında şikâyetçi olan bir müştekinin ifadesine ulaşıldı. Küpeli İnşaat’ın sahibi 38 yaşındaki işinsanı müşteki Hamza Küpeli ifadesinde inşaat sektöründe şirketi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “2023 yılı ağustos ayı içerisinde arkadaş ortamında tanıdığım Hikmet Yurtbay ile sohbet ederken bana ‘borsa yatırımı ile uzun yıllardır uğraştığını, değerlenecek şirketlerin bilgisinin kendisinde bulunduğunu, bu konuda kendisinin söyleyeceği hisseleri almanız durumunda büyük kâr getiri elde edebileceğimizi’ söyledi. Bu konuşma esnasında yanımızda Ersin Hatır ve Onur Şafak isimli şahıslar da vardı. Bu konuşma üzerine bu şahıslara 15 milyon ve 20 milyon TL değerinde taşınmazım olduğunu, bunları satıp yatırım amaçlı bu şirkete yatırıp değerlendirebileceğimi, ileri dönük de gerekirse tekrar para yatırıp ilave yapabileceğimi söyledim. Bu konuşma sonrası 1 hafta içerisinde bu kişiler beni ayrı ayrı arayarak AZTEK isimli şirketin piyasa fiyatının şu an düşük olduğunu, yatırım yapmamın doğru olacağı yönünde çaba göstererek şirkette yatırım yapmam için sürekli beyanda bulundular. Hikmet Yurtbay’ın güven vermesi nedeniyle 17 Ağustos 2023 tarihinde AZTEK isimli şirketin borsadaki hissesine ilk alımımı yaptım. Hikmet Yurtbay’ın talimatlarıyla 29 Mayıs 2024 tarihine kadar alım ve satışlar yaptım.

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‘105 MİLYON TL ZARARA UĞRATILDIM’

Bu süreç içeresinde şirketi borsa piyasasından kontrol ettiğimde şirketin piyasa değerinin düştüğünü gördüm. Hisselerin düştüğü zamanlarda da satmak istesem de beni çeşitli bahanelerle hissenin yükseleceğini söyleyerek sattırmıyorlardı. AZTEK isimli firmanın Iphone ve JBL gibi uluslararası firmalarla anlaşma yapacağını ve benim AZTEK hisselerimi satmazsam büyük kazançlar elde edeceğimi söyleyerek beni toplamda 105 milyon TL civarında zarara uğrattılar. Benim gibi insanları yanlış yönlendirerek ve kendilerinin yatırım yaptığı AZTEK gibi hisselere yatırım yaptırarak yüksek kazançlar elde edip insanları dolandırmaktadırlar. Bahis ve hile yolu ile beni aldatıp tarafımdan yarar sağlayarak beni mağdur ettiler. Beni AZTEK isimli şirkete para yatırmam, sürekli kazanacağım konusunda yönlendirip telkinde bulunarak para yatırmama sebep oldular. Bu 3 kişiden davacı ve şikâyetçiyim.”

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İDDİALARI REDDETTİ

Şüpheli Hikmet Yurtbay’a bu iddialar soruldu. Borsada yatırım yapan kişileri yönlendirmediğini belirten Yurtbay, “Kimseye ‘bu hisseyi alın satın veya almayın’ tarzında yönlendirmede bulunmadım. Bu şahısla kesinlikle borsa yönlendirmesi üzerine görüşmem olmamıştır. Bana iftira atmaktadır. Hakkımda dayanaksız beyanlarda bulunan Hamza Küpeli isimli şahıstan ticari itibarımı zedelediği için iftira ve resen tespit edilecek suçlar bakımından davacı ve şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

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