'Beni darbediyor, kurtarın' diyerek mesaj atmıştı! 17 yaşındaki kız çocuğu, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı

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Olay, 20 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Pastacı Mehmet Ayaz ile lise öğrencisi sevgilisi N.C. bir süre gezdikten sonra mezarlık yakınlarında otomobili park edip, inerek sohbet etmeye başladı. Bu sırada N.C., iddiaya göre, Ayaz'a ayrılmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.C., bir arkadaşına cep telefonuyla, "Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darbediyor" diyerek mesaj gönderdi.

ARKADAŞLARI BULDU

Olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçak da Ayaz'ın yattığı yerin yakınında bulundu. Ayaz'ın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedaviye alınan N.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Gündüz Mehmet ile buluşup, gezdikten sonra araçta sohbet ediyorduk. Ayrılmak istediğimi söylediğimde beni bırakmayacağını söyledi. Tartışma büyüyünce beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun da bıçaklandığını gördüm" dedi. Tedavisi tamamlanan N.C., önceki gün taburcu edilip, savcılığa götürüldü. Önceki ifadesini tekrarlayan N.C., suçsuz olduğunu öne sürdü.

DETAYLI OTOPSİ BEKLENİYOR

Soruşturmayı yürüten savcılık, mevcut deliller doğrultusunda N.C.'yi 'Kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan N.C., tutuklandı.

Olay yerinde bulunan delillerin Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı otopsi raporunun beklenildiği bildirildi.