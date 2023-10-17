"Benekli Ayhan" ismiyle bilinen fenomen Ayhan Koç'a sokak ortasında darp

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Olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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"KAYIP İHBARINDA BULUNDUK"



Ayhan Koç ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat, Koç'a 24 saattir ulaşamadıklarını ve kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi.

Avukat Şahin Polat, şu ifadeleri kullandı:

Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk. Bilgisi olan +905050157258 numaralı telefondan bize ulaşabilirler.

Koç'u olaydan sonra gören kardeşimiz ile konuştuk doğruladık, hayati tehlikesi olmadığı kanaatindeyiz, hastane kaydı yok. Emniyet araştırma yapıyor şu an. Umarım kısa zamanda ulaşırız.