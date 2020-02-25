Bende nasıl yazılır? Ben de TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Kelime kökleri ve kelime ekleri ile olduğu kadar bağlaçları ile de meşhur olan Türkçe dili sözlü ve yazılı iletişimde ihtiyaç duyduğumuz bütün yazı ve anlamsal özellikleri barındırmaktadır.

Türkçede Yer Alan Bağlaçlar Hangileridir?

“Ve, de, ile, ki” Türkçede yer alan bağlaçlardır. Bağlaçlar tam olarak sıralı ve bitişik cümlelerin birbirine bağlanmasını sağladığı gibi cümleye “dahil olmak” anlamı da katmaktadır.

Türkçede bulunan bağlaçlardan bazıları hal ekleri ve kelimelerin sonuna gelen bazı eklerle benzerlik gösterir. Bu benzerlik nedeniyle zaman zaman yazımlarında hatayla karşılaşılmaktadır. Özellikle “de” bağlacı hal eklerinden olan “de” ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu karışıklık nedeni ile bağlaç olarak kullanıldığı ve ayrı yazılması gereken yazılarda bitişik yazılabilirken hal eki olarak bitişik yazılması gereken yazılarda da ayrı yazılabilmektedir.

Ben De TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Hal eki olarak kullanılan “de” kendisinden önceki kelime ile bitişik yazılır. Bende nasıl yazılır? Sorusunda bulunan “de” eki hal eki olarak kullanıldığından doğru yazılmıştır. Bulunma veya bulundurma anlamında kullanıldığından bu cümledeki “de” eki hal eki durumundadır.

Bağlaç Olan “de” Nasıl Yazılır?

Bağlaç olarak kullanılan “de” eki ise diğer bağlaçlarda olduğu gibi kaynaşma harfi alarak kendisinden önceki kelimeyle bitişik yazılması mümkün değildir. Bu nedenle ayrı yazılmak zorundadır. Ben de nasıl yazılır? Sorusundaki “de” bağlacı ayrı ve doğru olarak yazılmıştır.