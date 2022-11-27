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‘Ben size ne yaptım’ bakışı

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Hayvan Bakımevi#TBMM
‘Ben size ne yaptım’ bakışı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Bir köpeğin kürekle dövülerek öldürüldüğü Konya’daki hayvan bakımevi bu kez de ağzı bağlı bir poşetten çıkarılan kedinin bakışlarıyla gündeme geldi. Yürek sızlatan o bakışlardan saatler sonra o da öldü.

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan vahşet, tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Bakımevi aracında hayvanseverlerin poşetten çıkardığı kedinin bakışları da bir o kadar içimizi acıttı. Bu bakışları değerlendiren KEDİCİ Veteriner Hekimleri Derneği (KEDVET) Başkanı Tarkan Özçetin, “Gözümün önünden gitmiyor o bakışı. 30 yıldır kedilerle ilgileniyorum, böyle bir bakışa tanık olmadım. Bu bakışlarda şaşkınlık var, kırgınlık var ama korku ve saldırganlık yok. Bu ben size ne yaptım bakışı. Ne yaptım ki beni poşete attınız, havasızlıktan ölmemi istediniz bakışı. Siz insan mısınız bakışı” dedi. Dün gece kedinin öldüğü haberini paylaşan Özçetin, “Bu çocuk bugün öldü. Ölüm nedeni solunum yetmezliği. Bence değil. Asıl neden ‘insanlık yetmezliği’” tepkisini gösterdi.

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‘Ben size ne yaptım’ bakışı

HÜRRİYET’İN ÖNERİSİ TBMM RAPORUNDA

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun da Hürriyet’in “Bakımevlerini kamerayla koruyalım” teklifini 2019’da hazırladığı raporunda önerdiği görüldü. Raporda “Bakımevlerini kamerayla izleme imkanı getirilmeli ve görüntüler belediyelerin resmi internet sitelerinden yayınlanmalı. Bu sistemlerin kurulması için gerek görüldüğü takdirde STK’ların desteği alınmalıdır. Hayvan bakımevleri şeffaf şekilde yönetilmeli, kamerayla izlenmesi mümkün hale getirilmelidir” deniliyor. Beş siyasi partinin ortak önergesiyle kurulan Komisyon, Ekim 2019’da raporunu oluşturmuştu. 12 Komisyon üyesi milletvekilinin altı aylık çalışması sonucu hazırlanan raporun, 2021’de yürürlüğe giren Hayvan Hakları Koruma Kanunu’na da rehberlik yapması amaçlanmıştı.

‘Ben size ne yaptım’ bakışı

ÇALIŞAN PERSONEL HAYVAN SEVMELİ

Raporda ayrıca hayvan bakımevlerinde çalışacak personelin hayvansever olması gerektiğine de dikkat çekiliyor. Ayrıca, hayvan bakımevlerinin, gerek yerel yönetim yöneticileri ve gerek buralarda çalışan personel tarafından, amiyane tabirle, ‘sürgün yeri’ olarak algılanmaması gerektiği vurgulanıyor.

 

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#Konya#Hayvan Bakımevi#TBMM

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