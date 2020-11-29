‘Ben lüks araç meraklısı değilim’

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların önceki günkü Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mercedes’e binmesin. Yerli bir yüz bin liralık arabaya binsin ne olacak? Gelin değiştirelim” teklifi yaptı. Oktay da milletvekillerinin bu teklifine “Şahsımla ilgili sürekli gündeme getirilen Mercedes’le alakalı konu var. Ben Mercedes meraklısı biri değilim” yanıtını verdi. Oktay, “Hayatımda böyle Mercedes kullanan biri de değilim, lüks yaşayan biri de değilim. Beni evimde, kendi özel hayatımda görenler varsa özel yaşantımı bilenler varsa son derece net bilirler. Tam aksine algı oluşturulmaya çalışılsa bile. Dolayısıyla, devleti temsilen genel uygulama neyse sadece ona uyumun dışında başka bir şey söz konusu değil. Yani devlet meraklısı biri, Mercedes meraklısı biri oturmuyor karşınızda ama şunu da ben özellikle ifade etmek istiyorum, popülist yaklaşımları veya şov yapmayı seven biri de değilim. Dolayısıyla şunu çıkardım, bisiklete bindim, öbürünü yaptım, vesaire yaptım... Yani bu tür hareketler de bu tür şov benzeri hareketler de benden beklemeyin” dedi.

REFORM YENİ YILDA BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapılacak reformlar hakkında bilgi verirken de şunları söyledi: “Ekonomimizin potansiyelini gerçekleştirmesine ket vuran, köklü sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir yapısal gündemi tüm paydaşların katılımıyla geliştirecek süreci başlattık. Yeni yıla girdiğimiz ilk günlerden itibaren üzerinde çalıştığımız kapsamlı reformları hayata geçiriyor olacağız. Yapısal sorunlara bütüncül bir yaklaşımla eğilerek daha etkili sonuçlar almayı başaracağımıza yürekten inanıyorum.”