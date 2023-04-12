'Ben Kemal geleceğim ve çözeceğim'

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale’de, Kültür Merkezi Meydanı’nda Millet Buluşması’nda halka hitap etti. MitingeKılıçdaroğlu’nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Harun Akın, milletvekilleri, CHP ve İYİ Partili milletvekili adayları ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yer aldı. Belediye başkanlarından sonra halka hitap eden Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

SAĞLIKÇILAR ÖĞRETMENLER

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“Ayın 14’ünde sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Beraber kazanacağız. Gençler, en büyük şikâyetinizin torpil olduğunu biliyorum. Hakkınızın elinizden alındığını da biliyorum. Size sözüm söz. Sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS’den ne aldıysanız atamanızı ona göre yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Atama bekleyen sağlıkçıların sorunlarını çözeceğim. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Ben Kemal, geleceğim ve Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceğim.

EMEKLİLERE 15 BİN TL

Sana söz Çanakkale iktidar olacağız. Emeklilere önümüzdeki Kurban Bayramı’nda, 15 bin TL olarak banka hesaplarına yatacak. Yapamaz, diyorlar. Bay Kemal’i tanımıyorlar. Kırsalda çalışan gençler ve kadınların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz. İklim değişikliği var. Yaz aylarında ciddi orman yangınları çıkabilir. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satıp, yangın söndürme uçakları alacağım.”

Kılıçdaroğlu mitingden sonra Eceabat’ın Alçıtepe köyünde muhtarlarla bir araya geldi. Ardından Şehitler Abidesi, Atatürk Anıtı ve sembolik şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı, dua okudu. Akşam da iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “14 Mayıs’ta sandığa gidin” çağrısı yaptı.

İSTANBUL’UN NÜFUSU 2.5 MİLYON AZALACAK

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Kılıçdaroğlu konuşmasında “İstanbul’un nüfusu 5 yıl içinde 2.5 milyon azalacak. Göreceksiniz. Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Bilgimiz, birikimimiz var. Gücümüz var. Gücü sizden alıyoruz. Başkalarından değil” dedi.

İMAMOĞLU: HER KOŞULDA MİLLET KAZANIR





Siyasetin, daha iyi yaşam koşulları için en üstün yeteneklerini ortaya koymak zorunda olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Seçimlerde her koşulda millet kazanır ve sadece kendi iradesini millet beyan eder. Yine millet, yine birlik kazanacak. Adaletin, hak ve hukukun mücadelesini 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

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YAVAŞ: İŞÇİLERLE GÜL GİBİ GEÇİNİYORUZ





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Bu bizim ilk mitingimiz. İnşallah iktidara yürüyüşümüzün önsözü Çanakkale'den başlasın. Biz aday olduğumuzda 'Bunlar idare edemezler, belediyeleri batırırlar' dediler. 'İstanbul düşerse Kudüs düşer' dediler. Hiçbir şey olmadı. İşçiler maaşını gününde alıyor. Gül gibi geçiniyoruz o işçilerle" dedi.