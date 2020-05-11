Ben de sizler gibi yaşıyorum, sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri’nin Tamamlanması Töreni’ne telekonferansla katıldı. Törende konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi: “Yeşilköy ve Sancaktepe’deki sağlık tesislerinin son teftişini yaptık. İnşallah bayram sonuna kadar açılışlarını yapacağız. Hadımköy’de Sultan Abdülhamit’ten kalma tarihi eserin restorasyonunu yaparak Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak sizlere kazandıracağız. Durmak yok, koronavirüs, vesaire bizi durdurmuyor. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde dostlarımıza da destek vererek yaşadık.

CLEVELAND’A DEĞİL İSTANBUL’A GELECEKLER



Bunlara sorun; Sancaktepe’nin yanında herhangi bir havalimanı var mı? İnanın bilmezler. Aynı şekilde Yeşilköy, burada da zaten havalimanının bir ucuna bunu inşa ediyoruz. Burada millet bahçemizi yine yapacağız. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Nedir o? Sağlık turizmine yönelik bu her iki yere de yurtdışından gelenler uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler, buralarda tedavilerini yapıp uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılımdır. Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Hani, geçmişte Türkiye’den Cleveland’a gidiyorlardı ya bundan sonra da İstanbul’a gelecekler.

Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz ama bunlara tahammül edersek, inşallah bu koronavirüs belasından çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Aynı durumu ben kendi şahsımda, ailemde de şu anda sizler gibi yaşıyorum ve hep birlikte aldığımız tedbirlere uyarsak, inanıyorum ki biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri eğer sıkıntıya düşürüyorsak, sizden özellikle özür diliyorum. Gelin sabredelim ve bir an önce de inşallah sahil-i selamete çıkalım.”

İSTANBUL MAZERET DEĞİL HİZMET BEKLER



“Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle kucaklarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz. 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994 yılından beri büyükşehir belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak İstanbul’u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz. Yıllarca bakanlıklarımızla, kurumlarımızla, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu şehri geliştirmek için çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız. Verdiğimiz emeklerin ve ortaya çıkan sonuçların en büyük şahidi İstanbul halkıdır. Nasıl bir İstanbul devraldığımız ve şehri nereye getirdiğimizi görmek için sadece adil bir vicdan, bakan bir göz, duyan bir kulak, hakkı konuşan bir dil yeterlidir. İstanbul’un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkânı yoktur. İstanbul’a hizmet etmek, eser kazandırmak, yatırım yapmak, imkandan önce inanç meselesidir. Şartların zorluğu, sadece mücadele azminin yükselmesini gerektirir. İstanbul, mazeret değil, hizmet bekler.”

HAVALİMANI ULAŞIMI ÇÖZÜLÜYOR



“Yaklaşık 2 yıllık inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde inşallah bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı’nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. Ayrıca İstanbul, şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatlarıyla bağlantılı çok önemli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Salgın sebebiyle dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden oluşacağının konuşulduğu bir dönemde, bu proje Türkiye’ye çok büyük bir avantaj kazandıracaktır.”

ERDOĞAN’DAN VİDEOLU ‘ANNELER GÜNÜ’ MESAJI



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Twitter’dan “Anneler Günü” ile ilgili bir videolu paylaşımda bulunudu. Erdoğan, “İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Videoda annesi Tenzile Erdoğan, şehit anneleri ile sağlık çalışanı annelerin görselleri yer aldı.