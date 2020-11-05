Ben de orada oturacaktım

Yakın zamana kadar Barış Apartmanı’nda bir daire satın almanın hayallerini kuran İlhan Sancar, yıkılan apartmanın enkazından en sevdiği arkadaşının cenazesini çıkarttı. İlhan Sancar yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İlk olarak Rızabey Apartmanı’nda görevlendirildim. Burada 5 kişinin enkaz altından canlı olarak çıkarılmasına yardımcı oldum. Daha sonra benim için özel bir yeri olan Barış apartmanında görevlendirildim.

En yakın arkadaşlarımdan Nerrin Erakman’ın cansız bedeninin çıkarıldığına şahit oldum. Benim için büyük bir yıkımdı. Buradaki parka sürekli torunlarımı getiriyordum. Barış apartmanına bakıp daire almanın hayallerini kurarken, şimdi oturup enkazı izliyorum. Benim için tarifi olmayan çok büyük bir acı.”