‘Ben de madenci kızıyım bu son olsun’

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Nazlıaka yaptığı açıklamada “Siyasetçi olarak değil, bir madenci kızı olarak, vicdanlı bir insan olarak diyorum ki bu son olsun. Biliyoruz ki önlemler alınmadıkça, gerekli denetimler yapılmadıkça, ucuz emek rejiminden vazgeçilmedikçe, kanunlar işletilmedikçe, suçlular cezalandırılmadıkça, ayrıcalıklı kesim hariç insan hayatının bir değeri olmadıkça, sorumlu bürokratlar görevden alınmadıkça, yetkili siyasetçiler istifa etmedikçe, kısacası bu iktidar değişmedikçe Amasra katliamı ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır” dedi.