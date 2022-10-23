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‘Ben de madenci kızıyım bu son olsun’

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#CHP#Aylin Nazlıaka#Amasra
‘Ben de madenci kızıyım bu son olsun’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 07:00

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partili kadınlarla birlikte Amasra’da madenci ailelerini ziyaret etti.

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Nazlıaka yaptığı açıklamada “Siyasetçi olarak değil, bir madenci kızı olarak, vicdanlı bir insan olarak diyorum ki bu son olsun. Biliyoruz ki önlemler alınmadıkça, gerekli denetimler yapılmadıkça, ucuz emek rejiminden vazgeçilmedikçe, kanunlar işletilmedikçe, suçlular cezalandırılmadıkça, ayrıcalıklı kesim hariç insan hayatının bir değeri olmadıkça, sorumlu bürokratlar görevden alınmadıkça, yetkili siyasetçiler istifa etmedikçe, kısacası bu iktidar değişmedikçe Amasra katliamı ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır” dedi.

 

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#CHP#Aylin Nazlıaka#Amasra

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