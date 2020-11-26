Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki günkü görüşmelerde öne çıkan bazı değerlendirmeleri özetle şöyle:

ADAM KAYIRMACILIĞI KALDIRDIM

“Ekipçiliği kaldırdım, adam kayırmacılığı kaldırdım, her mensubumuz dünyanın her yerine gidiyor. Eskiden belli, seçilmiş grup sadece Avrupa ülkelerine, Batı’ya giderdi. Şimdi Afrika’ya da gidiyor, döndükten sonra da en iyi yerlere geliyor. İşte Sedat (Önal) Bey, benim Bakan Yardımcım. Sedat Bey Ürdün’den geldi. Faruk (Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı) Irak’ta görev yaptı, sonra gitti Strazburg’da biraz monşerleşti ama olsun, geldi, aramıza katıldı. (Gülüşmeler)

Bakınız ‘Monşer aşağılama mı?’ diyorsunuz. Biz bunlarla barışığız, ben de kendime ‘monşer’ diyorum bazen, işte, golf oynadığım zaman diyorum. Bu tabirler aşağılama falan değildir; biz bunları aşmışız.

BIDEN İLE DEĞİŞİR Mİ BİLMİYORUM

Biden’le dış politika değişir mi? Yani Amerika’da çok köklü değişiklik olmaz. Yanı başımızda PKK’yı Obama döneminde desteklemeye başladılar ve Trump da bunu devam ettirdi. FETÖ meselesi o zaman böyleydi, Trump geldi maalesef değişmedi. Yani bu işin peşini tabii ki bırakmayacağız ama bilmiyorum yani Biden’le ne kadar değişir? Diyalogdan yanayız ama Amerika’nın her dayatmasını kabul edeceğiz, her yanlışını destekleyeceğiz diye de bir şey yok; esas rahatsızlık da burada. Bizim izlediğimiz politikalara bakın, hiç kimseyle durup dururken kavga başlatmıyoruz.”