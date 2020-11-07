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Vedat BAYRAKTAR / DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ben almadım onlar bindi

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Ben almadım onlar bindi
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İstanbul’da Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durdurdu.

Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi. Fazla yolcu taşıdığı için ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı eliyle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, “Ben almadım, onlar bindi” dedi. 

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