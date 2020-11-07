Vedat BAYRAKTAR / DHA
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Ben almadım onlar bindi
İstanbul’da Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durdurdu.
Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi. Fazla yolcu taşıdığı için ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı eliyle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, “Ben almadım, onlar bindi” dedi.
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