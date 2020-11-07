Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi. Fazla yolcu taşıdığı için ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı eliyle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, “Ben almadım, onlar bindi” dedi.