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Belma Simavi’ye veda

#Belma Simavi#Vefat#KOAH
Belma Simavi’ye veda

Hürriyet Gazetesi’nin kurucusu rahmetli Sedat Simavi’nin gelini Belma Simavi 89 yaşında hayatını kaybetti. Belma Simavi bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

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Türk basın tarihindeki en önemli ailelerinden Simavi’ler, Hürriyet Gazetesi’nin de isim babasıydı. Sedat Simavi’nin 1953 yılındaki vefatının ardından Hürriyet Gazetesi’ni Erol Simavi devraldı. Erol Simavi aynı yıl Belma Simavi ile evlendi. 62 yıl süren evlilikleri, Erol Simavi’nin 2015 yılındaki vefatına kadar sürdü.

DOĞUM GÜNÜ HASTANEDE

Yaş günlerini Polonezköy’deki evinde büyük davetlerle kutlayan Belma Simavi, bu yıl 13 Mayıs’taki 89’uncu yaş gününü ise Amerikan Hastanesi’ndeki odasında geçirdi.

Belma Simavi’ye veda

EROL BEY’İN YANINA

KOAH nedeniyle tedavi görüyordu. Doğum gününden bir gün sonra, dün saat 11.00 sıralarında ise vefat haberi geldi.

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Belma Simavi için yarın öğle vakti Kanlıca Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Belma Simavi törenin ardından Kanlıca Mezarlığı’nda, ömrünü birlikte geçirdiği Erol Simavi’nin yanına defnedilecek.

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#Belma Simavi#Vefat#KOAH

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