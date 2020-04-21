Belki bu bayram evdeyiz! Ama Hürriyet Çocuk ile keyifliyiz, neşeliyiz!

Nil Karaibrahimgil’in ‘Sana Kek Yaptım’ şarkısı eşliğinde verdiği kek tarifi, Sunay Akın’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na giden karlar altındaki yolculuğunu kaleme aldığı yazısı, Ömür Kurt’un kaybolan ayıcığını konu alan eğlenceli köşe yazısı gibi çocukların büyük keyifle okuyacağı içerikler yer alıyor.



Hürriyet Çocuk’ta Prof. Dr. Ateş Kara da koronavirüsle ilgili merak edilenleri anlatıyor. Mehmet Erbil minik salyangozun öyküsünü yazdı, Koray Avcı Çakman deniz kabuklarının masalını...

Tüm zamanların en iyi fantastik kahramanlarını Göktuğ Canbaba kaleme aldı, Selin Kutucular kakaolu puding tarifi verdi, Recep Polater bilmece bulmaca ve fıkraları yazdı, Özge Lokmanhekim kitap ayracı tarifi verdi, Cihan Demirci şiir yazdı, Soner Hızarcı'da #EvdeKal karikatürünü çizdi.







