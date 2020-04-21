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HaberlerGündem HaberleriBelki bu bayram evdeyiz! Ama Hürriyet Çocuk ile keyifliyiz, neşeliyiz!
GeriGündem Belki bu bayram evdeyiz! Ama Hürriyet Çocuk ile keyifliyiz, neşeliyiz!
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Haber Giriş: 21.04.2020 - 19:55,Son Güncelleme:

Belki bu bayram evdeyiz! Ama Hürriyet Çocuk ile keyifliyiz, neşeliyiz!

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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm çocuklar gibi sen de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evdesin ama sakın üzülme. Belki bu bayram evdeyiz ama Hürriyet Hürriyet Çocuk ile keyifliyiz, neşeliyiz! Nil Karaibrahimgil'den kek tarifi, Sunay Akın'ın 23 Nisan yazısı ve Ömür Kurt’un kaybolan ayıcığını konu alan hikayesi ve daha nice keyifli içerikler Hürriyet Çocuk Gazetesi'nde seni bekliyor

Nil Karaibrahimgil’in ‘Sana Kek Yaptım’ şarkısı eşliğinde verdiği kek tarifi, Sunay Akın’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na giden karlar altındaki yolculuğunu kaleme aldığı yazısı, Ömür Kurt’un kaybolan ayıcığını konu alan eğlenceli köşe yazısı gibi çocukların büyük keyifle okuyacağı içerikler yer alıyor.

Hürriyet Çocuk’ta Prof. Dr. Ateş Kara da koronavirüsle ilgili merak edilenleri anlatıyor. Mehmet Erbil minik salyangozun öyküsünü yazdı, Koray Avcı Çakman deniz kabuklarının masalını...

Tüm zamanların en iyi fantastik kahramanlarını Göktuğ Canbaba kaleme aldı, Selin Kutucular kakaolu puding tarifi verdi, Recep Polater bilmece bulmaca ve fıkraları yazdı, Özge Lokmanhekim kitap ayracı tarifi verdi, Cihan Demirci şiir yazdı, Soner Hızarcı'da #EvdeKal karikatürünü çizdi.

Belki bu bayram evdeyiz Ama Hürriyet Çocuk ile keyifliyiz, neşeliyiz


 

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