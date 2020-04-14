Beliz İsminin Anlamı Nedir? Beliz Ne Demek?

Beliz isminin kökeni Türkçeden gelmektedir. Özellikle Yeşilçam döneminden günümüze kadar pek çok ünlü ismin de Beliz olduğu biliniyor. Ayrı zamanda narin ve hoş okunuşu ile beraber Türkçedeki en güzel isimlerden biridir. Bu ismin Türkçedeki anlamı ‘işaret ve im’ şeklinde bilinmektedir.

Beliz Ne Demek?

Bir ismi Türkiye'de yer alan en özel ve hoş adlar arasında yer alıyor. Farklı anlamları üzerinden bu güzel ismi ifade etmek mümkündür.

- İşaret,

- İm,

- İz,

Herhangi bir yerin ya da bir durumu işaret eden, izi olan şeklinde tabir etmek mümkün. Yeni doğmuş minik yavrunuz için değerlendirebileceğiniz Türkçe isim alternatifleri arasında yer almaktadır. Bu ismi tek başına kullanabilir ya da tercih ettiğiniz değişik isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Farklı adlar ile beraber uyumlu şekilde güzel bir kombin oluşturabilmektedir.

Beliz genel olarak kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Karakteristik özellikleri içerisinde önsezileri kuvvetli ve sıkıntılardan kurtulmak için mücadele eden unsurlar yer almaktadır. Merak edilen konulardan biri de Beliz isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Beliz Kur'an'da yer almayan bir isimdir. Kız çocukları için son dönemlerde en popüler olan ve beğeni toplayan güzel isimler arasında yer alıyor.