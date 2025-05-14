Belirtiler üzerine hastaneye gitti, doktordan aldığı cevapla şoke oldu! 32 yaşında kolon kanserine yakalandı

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Manisa’da makine pres operatörü olarak çalışan Emre Kundak, daha 30’lu yaşların başında "kanser" tanısı almanın şokunu yaşadı. Şikayetleri üzerine doktora başvuran Kundak’ın mide ve bağırsaklarını incelemek amacıyla gastroskopi ve kolonoskopi yapıldı. Kundak, uzun süredir mide şikayetleri olduğu için gaitasında görülen kanın mide kanamasından kaynaklandığını düşünüyordu. Ama incelemeler, sorunun midesinde değil, bağırsaklarında olduğunu gösterdi. Kundak’a konan tanı, bağırsak (kolerektal) kanseriydi. Hiç gecikmeden ameliyat olması gerektiği söylendi.

Beklemediği bir tanıyla karşı karşıya kalan Kundak, İzmir’e gelerek bir özel hastaneye başvurdu. Ameliyat seçeneklerini sorup öğrenen Kundak tercihini robotik cerrahi yönteminden yana kullandı. Kundak, Prof. Dr. Sinan Ersin, Doç. Dr. Tayfun Yoldaş ve Prof. Dr. Özgür Fırat’tan oluşan genel cerrahi ekibi tarafından ameliyata alındı. 4 saat süren robot cerrahisi ile yapılan kapalı yöntem ameliyatı sonrasında Kundak, servise alındı.

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Kundak, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Mide şikayetlerim hep vardı. Mide ağrısı çekerdim, geçerdi. Büyük abdestimde kan görünce yine midemden şüphelendim, mide kanamasıdır dedim. Ne olur ne olmaz diye düşünerek ihmal etmeden doktora gittim. Yapılan tetkikler sonrasında ‘kalın bağırsak kanseri’ tanısı koyuldu. Bu yaşımda böyle bir hastalık bana çok kötü bir sürpriz oldu, allak bullak oldum desem yeridir. Bu hastalık 50-60 yaşlarında görülüyor diye biliyordum. Hatta kayınpederim de 65 yaşında bu hastalıktan operasyon geçirmişti. Eşim Ayşe’yi, biri 3, diğeri 7 yaşındaki çocuklarımı düşündüm. Bizler çok gençtik, çocuklarımız çok küçüktü. Doktorla adeta pazarlık ettim, önce ameliyat olmak istemedim, ilaçla tedavi yapsanız dedim. Doktorlarım mutlaka ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Kayınpederimi de ameliyat eden Doç. Dr. Tayfun Yoldaş’a başvurdum. Hızla iyileşmek istiyordum. Birçok soru sordum kendisine. Ayrıca daha önce açık ameliyat olmuş hastaları bildiğim için alternatif yöntemleri de sordum. Bana robotik cerrahiden bahsetti. Hastaya sağladığı imkanları anlattı. İleri bir yöntem olması, ameliyat izinin küçük olması, kanama riskinin düşüklüğü gibi özelliklerinden söz etti. Ben de robotik cerrahi olmaya karar verdim. Ameliyatın üzerinden 24 saat geçmeden yürüdüm. Doğru karar vermişim."

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HASTAYA OLDUĞU KADAR CERRAHA DA KOLAYLIKLAR SAĞLAYAN YÖNTEM

Robotik cerrahi operasyonu sonrasında hastasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Tayfun Yoldaş hastası ve ameliyat yöntemi konusunda şunları söyledi: "Maalesef kalın bağırsak kanserini genç erişkinlerde daha çok görmeye başladık. Erken başlangıçlı kalın bağırsak kanseri görülme sıklığında artış var ve bu artışa dair kesin nedenler henüz bilinmiyor. Emre Kundak da 32 yaşında, çok genç bir hasta. Hiç beklemediği anda böyle bir hastalıkla karşı karşıya gelmiş ve tedavi konusunda da haklı olarak kaygıları vardı. Robotik cerrahi ile ameliyatını gerçekleştirdik. Daha az kanama, daha az enfeksiyon, ağrısız, küçük kesi, hızlı iyileşme, hızla normal yaşama dönme gibi hasta açısından oldukça fayda sağlayan bir yöntem. Hastaya sağladığı yararlar kadar cerraha da yarar sağlıyor. Hemen şunu belirtmeliyim ki, robotik cerrahi deyince, ameliyatı robot yapıyor gibi algılanabiliyor. Ama öyle değil. Ameliyatı cerrah yapıyor, robot da cerrahın ameliyat için kullandığı bir yöntem. İleri ve gelişmiş bir cerrahi yöntem. Daha net görüntü veriyor, görüntüyü 16 kat büyütebiliyor. Böylece cerraha daha geniş ve ayrıntılı çalışma imkanı sağlıyor. Robot enstrümanları insan bileğine göre çok daha fazla bükülebilme, açılanma imkanı tanıyor, minyatür olduğu için dar ve derin alanlarda çalışmayı kolaylaştırıyor. Robotik cerrahi ile kolon kanserinin yanı sıra genel cerrahinin alanına giren rektum kanseri, mide, özefagus, pankreas kanserleri, karın duvarı fıtıkları, obezite gibi pek çok ameliyatını gerçekleştirebiliyor.

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Hastamız ağrısız ve kısa sürede normal hayata dönebilme olanağı veren bu yöntemi tercih etti. Biz de en kısa sürede taburcu edeceğiz, durumu gayet iyi. Bundan sonraki tedavisini de diğer ilgili hekimlerimizle birlikte takip edeceğiz."