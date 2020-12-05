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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Beline sarılı korseye gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

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Beline sarılı korseye gizlediği uyuşturucu ile yakalandı
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ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan araçtaki bir kişinin üzerinde, beline sarılı korseye gizlenmiş 780 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Ü.E. ve M.K.'nin içinde bulunduğu araç durduruldu. Yapılan üst aramasında M.K.'nin beline sarılı korsenin içine gizlenmiş 780 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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