Belgrad’ın çöpü 30 ton

İstanbul’da piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı, pikniğe giden vatandaşların sorumsuzca ardında bıraktığı çöp sorunuyla karşı karşıya kaldı. Hafta sonu özellikle İstanbulluların

şehir stresinden uzaklaşmak için geldiği Belgrad Ormanı’nda geçen hafta piknik yapılan alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde ise 8-9 ton çöp toplandı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince

tabiat parkı dışındaki bölgelerde yani piknik yapılması yasak olan bölgelerden de çöp toplandığını belirterek, “Belgrad Ormanı, muhafaza ormanı karakterinde 5 bin 300 hektar büyüklüğünde bir orman. Tarihi bir orman alanı burası. 8 tabiat parkı var. Bu tabiat parklarının dışındaki alanlarda piknik yapılmasına izin verilmiyor ancak ormana gelen vatandaşlarımız tabiat parkı alanı dışındaki yerlerde de piknik yapıyorlar. Atlı birliklerimiz ve muhafaza memurlarımız ormanın derinliklerinde piknik yapılmasına, etrafa çöp atılmasına engel olmak için, koruma kontrol görevlerini yapıyorlar” diye konuştu.

‘CİDDİ SORUN YAŞIYORUZ’

Çöplerin büyük bir çoğunluğunun piknik malzemesi olduğunu söyleyen Yeşil, “Atılan çöplerle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle hafta sonu sahaya gelerek burada atılan çöpleri topluyorlar, bunları konteynerlerle belediyeye ulaştırıyoruz. Genelde piknik malzemeleri, plastik bardaklar, poşetler, yiyecek artıkları ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.