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Belgrad’da defileye çıktı Türk çeyizi podyumda

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#Emine Erdoğan#Belgrad#Defile
Belgrad’da defileye çıktı Türk çeyizi podyumda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 07:00

Olgunlaşma Enstitüleri’nce düzenlenen ‘Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk’ adlı defile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Belgrad’da gerçekleşti.

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EMİNE Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in eşi Tamara Vucic’in himayesinde bu yıl 8’incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali’ne katıldı. Festivalde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı ‘Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk’ adlı 25 parçadan oluşan defile yapıldı.

Belgrad’da defileye çıktı Türk çeyizi podyumda

Emine Erdoğan defile öncesi, “Enstitülerimiz binlerce yıllık yaşanmışlığın, farklı coğrafya ve iklimlerin izlerini taşıyan dokuma ve nakışlarımızın dilini günümüze tercüme ediyor. Ustalarımızın ellerinde, Türk kültürünü yansıtan pek çok geleneksel el sanatları, bugünün vizyonuyla özgün bir yoruma ulaşıyor” diye konuştu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Farklı kültürlerin buluştuğu bu özel atmosferde Türkiye’nin ‘odak ülke’ olarak seçilmesi, tarihimizin ve kültürümüzün dünyaya tanıtılması adına çok kıymetli bir adım” dedi.  

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#Emine Erdoğan#Belgrad#Defile

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